الثلاثاء 14 مارس 2023
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سياسي

برلماني: المشروع القومي لتنمية الأسرة خطوة هامة لمواجهة الزيادة السكانية

النائب مدحت الكمار
النائب مدحت الكمار

أكد النائب مدحت الكمار، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أهمية المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، الذي أطلقه الرئيس السيسي، فبراير 2022، قائلا: يمثل مشروعا تنمويا متكاملا، يستهدف تحسين الخصائص الديموجرافية مثل: التعليم والصحة وفرص العمل والتمكين الاقتصادي، كما يسعى للارتقاء بجودة حياة المواطن المصري، من خلال ضبط النمو السكاني.

وأشار الكمار في تصريح صحفي له اليوم، إلى أن توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية، بشأن برنامج الحوافز المادية بالمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية. يدفع بالمشروع للأمام ويخطو خطوات واسعة بتوجيهات السيسي.

وأوضح نائب البرلمان أن البروتوكول، يستهدف تقديم دعم ثابت من وزارة المالية من إيرادات الدولة للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصري، ومتابعة الموقف التنفيذي والعمل على تحقيق أهداف المشروع من خلال تحفيز التزام السيدات بين السن 21 و 45 عاما.

وتوقع الكمار أن ينعكس المشروع إيجابيا على صحة السيدات والأطفال، ومواجهة تحديات أزمة الزيادة السكانية.

وحذر عضو صناعة البرلمان، أن الزيادة السكانية، مشكلة خطيرة تهدد الحاضر والمستقبل وتلتهم كل ثمار التنمية ولابد من ضبطها.

وقال النائب مدحت الكمار: المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، يتصدى بقوة وبآليات جديدة للزيادة السكانية الخطيرة.

الزيادة السكانية التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية النائب مدحت الكمار بروتوكول تعاون

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