الثلاثاء 14 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التصريح بدفن جثة سيدة بروض الفرج

جثة
جثة

صرحت نيابة روض الفرج بدفن جثة سيدة في العقد الرابع من عمرها، عقب الانتهاء من إعداد تقرير مفصل عن سبب الوفاة، كما كلفت المباحث الجنائية بسرعة إنهاء التحريات حول الواقعة للوقوف على ملابساتها.

تلقى قسم شرطة روض الفرج بلاغا يفيد بالعثور على جثة سيدة متوفاة في ظروف غامضة داخل شقة سكنية كائنة بدائرة القسم.

على الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين وجود جثة لسيدة في العقد الرابع من عمرها، وتم نقلها تحت تصرف النيابة العامة.

ويكثف رجال المباحث من جهودهم لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

التصريح بدفن جثة العثور علي جثة سيدة داخل شقة سكنية روض الفرج

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