قصور الثقافة تحتفي بالشاعر أحمد سويلم في كفر الشيخ الخميس

تحتفي الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة الفنان هشام عطوة بالشاعر أحمد سويلم ضمن برنامج "العودة إلى الجذور"، وذلك في السابعة من مساء الخميس المقبل بالمركز الثقافي بكفر الشيخ.

يشارك في الاحتفالية د.محمد عيسى، حسين الموافي، مصطفى أبو هلال، يدير اللقاء بسمة شعبان.

والشاعر أحمد سويلم مواليد 8 ديسمبر 1942، بمركز بيلا بكفر الشيخ، حصل سويلم على بكالوريوس التجارة 1966م، وهو يعمل مديراً للنشر في دار المعارف وأستاذاً غير متفرغ لمادة أدب الأطفال في كلية التربية بجامعة حلوان.

تنوعت إبداعاته بين الشعر والمسرح الشعري من دواوينه الشعرية "الطريق والقلب الحائر، الهجرة من الجهات الأربع، البحث عن الدائرة المجهولة"، الليل وذاكرة الأوراق، الخروج إلى النهر، السفر والأوسمة، العطش الأكبر، قراءة في كتاب الليل ، الأعمال الشعرية ، الزمان العصي ، الرحيل إلى المدن الساهرة ، لزوميات ، مختارات شعرية".

فضلا عن المسرحيات الشعرية ومنها “إخناتون ، شهريار، الفارس، عنترة”، إضافة الى العديد من المؤلفات الأخرى؛ ابرزها “شعرنا القديم: رؤية عصرية، المرأة في شعر البياتي، أطفالنا في عيون الشعراء، محمد الهراوي”.

أحمد سويلم عضو اتحاد الكتاب، وعضو لجنة الشعر بالمجلس الأعلى للثقافة، كما حصل على عدد من الجوائز منها جائزة المجلس الأعلى للفنون والآداب 1965 - 1966، وجائزة الدولة التشجيعية 1989، جائزة أندلسية للشعر 1997، جائزة الدولة التقديرية في الآداب 2016.

برنامج "العودة إلى الجذور" أطلقته الإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة الشاعر مسعود شومان وتنفذه الإدارة العامة للثقافة العامة بإدارة الشاعر عبده الزراع؛ بهدف إلقاء الضوء على سيرة ومسيرة كبار الكتاب المصريين، وتقديم شهادات حول علاقة تجاربهم الإبداعية بالمكان وتراثه عبر العودة إلى جذورهم، إضافة إلى تقديم دراسات حول تجاربهم الإبداعية ومنجزهم فى مجال الإبداع.