الثلاثاء 14 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ارتفاع أسعار المستهلكين في أمريكا ومخاوف من قرار «الاحتياطي الفيدرالي»

البنك المركزي الأمريكي
البنك المركزي الأمريكي

ارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في فبراير الماضي في ظل استمرار ارتفاع الإيجارات السكنية، لكن الاقتصاديين منقسمون بشأن ما إذا كان ارتفاع التضخم سيكون كافيا لدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي "البنك المركزي الأمريكي"، إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى الأسبوع المقبل بعد انهيار بنكين إقليميين كبيرين في الولايات المتحدة.

وقالت وزارة العمل، اليوم الثلاثاء، إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.4 بالمئة الشهر الماضي بعد صعوده 0.5 بالمئة في يناير، وأدى ذلك إلى الحد من صعود مؤشر أسعار المستهلكين على أساس سنوي إلى 6.0 بالمئة في فبراير، وهو أقل ارتفاع سنوي منذ سبتمبر أيلل 2021. وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 6.4 بالمئة في 12 شهرا حتى يناير .

وبلغ ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين السنوي ذروته عند 9.1 بالمئة في يونيو، وهي أكبر زيادة منذ نوفمبر 1981، وباستبعاد أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.5 بالمئة الشهر الماضي بعد صعوده 0.4 بالمئة في يناير. 

وفي 12 شهرا حتى فبراير ارتفع ما يسمى بمؤشر أسعار المستهلكين الأساسي 5.5 بالمئة في فبراير، مقابل ارتفاع 5.6 بالمئة خلال عام في الشهر السابق له.

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تقارير دولية: ضغوط الأسعار بلغت ذروتها مع تباطؤ مؤشر أسعار المستهلكين

- ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين 

وكان اقتصاديون قد توقعوا في استطلاع لرويترز ارتفاع كل من مؤشر أسعار المستهلكين والمؤشر الأساسي 0.4 بالمئة على أساس شهري. 

وتزيد الزيادة الشهرية للتضخم على مثلي المعدل الذي يقول خبراء اقتصاد، إنه ضروري لإعادة التضخم إلى هدف الاحتياطي الاتحادي وهو اثنين بالمئة.

وجاء نشر تقرير التضخم ، اليوم، وسط اضطراب الأسواق المالية بعد انهيار بنك سيليكون فالي في كاليفورنيا وبنك سيجنتشر في نيويورك، مما أجبر الجهات التنظيمية على اتخاذ تدابير طارئة لتعزيز الثقة في النظام المصرفي، كما جاء قبل اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي يومي الثلاثاء والأربعاء الأسبوع المقبل.

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ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بأمريكا 0.5%.. وتوقعات برفع الفائدة مجددًا

أسعار المستهلكين الولايات المتحدة التضخم البنك المركزي الأمريكي الأمريكي الفائدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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