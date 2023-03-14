أستاذ علوم سياسية: أوروبا تفكر في تعويض الغاز الروسي بالجزائري

قال الدكتور علي ربيع أستاذ العلوم السياسية من الجزائر، إن زيارة الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية نائب رئيس المفوضية الأوروبية «جوزيب بوريل» للجزائر تأتي في توقيت هام للغاية.

وأضاف «ربيع» خلال مداخلة هاتفية على قناة «القاهرة الإخبارية» أن تلك الزيارة تعيد النظر في العلاقات الجزائرية الأوروبية، مشيرا إلى أن هناك إرادة سياسية داخل الاتحاد الأوروبي لإعادة النظر في طبيعة العلاقات الجزائرية الأوروبية التي تضررت بشكل كبير بسبب عدم جدية الطرف الأوروبي في فتح الملفات العالقة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي.

وأشار إلى أن أوروبا تنظر دائما لدول الضفة الجنوبية على أساس أنها يجب أن تلعب دورا وظيفيا وهو الدور الأمني كحارس لهذه المنطقة خاصة منطقة المتوسط على اعتبار أن التهديدات الأمنية تأتي من هذه المنطقة.

واختتم أن أوروبا تعاني من أزمة طاقة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وسياسة الخنق التي مارستها روسيا على أوروبا فيما يتعلق بامتدادات الغاز، منوها إلى أن الجزائر تنتج الغاز وتربطها مع أوروبا قنوات تمر عبر البحر المتوسط وإيطاليا وبريطانيا ولهذا اليوم أوروبا ربما تفكر بأن تعوض الغاز الروسي بالجزائري وهذا ربما غير مطروح للطرف الجزائري.