الثلاثاء 14 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

أستاذ علوم سياسية: أوروبا تفكر في تعويض الغاز الروسي بالجزائري

الدكتور علي ربيع
الدكتور علي ربيع

قال الدكتور علي ربيع أستاذ العلوم السياسية من الجزائر، إن زيارة الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية نائب رئيس المفوضية الأوروبية «جوزيب بوريل» للجزائر تأتي في توقيت هام للغاية.

وأضاف «ربيع» خلال مداخلة هاتفية على قناة «القاهرة الإخبارية» أن تلك الزيارة تعيد النظر في العلاقات الجزائرية الأوروبية، مشيرا إلى أن هناك إرادة سياسية داخل الاتحاد الأوروبي لإعادة النظر في طبيعة العلاقات الجزائرية الأوروبية التي تضررت بشكل كبير بسبب عدم جدية الطرف الأوروبي في فتح الملفات العالقة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي.

وأشار إلى أن أوروبا تنظر دائما لدول الضفة الجنوبية على أساس أنها يجب أن تلعب دورا وظيفيا وهو الدور الأمني كحارس لهذه المنطقة خاصة منطقة المتوسط على اعتبار أن التهديدات الأمنية تأتي من هذه المنطقة.

واختتم أن أوروبا تعاني من أزمة طاقة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وسياسة الخنق التي مارستها روسيا على أوروبا فيما يتعلق بامتدادات الغاز، منوها إلى أن الجزائر تنتج الغاز وتربطها مع أوروبا قنوات تمر عبر البحر المتوسط وإيطاليا وبريطانيا ولهذا اليوم أوروبا ربما تفكر بأن تعوض الغاز الروسي بالجزائري وهذا ربما غير مطروح للطرف الجزائري.

الجزائر الممثل السامي للاتحاد الأوروبي المفوضية الاوروبية جوزيب بوريل الاتحاد الأوروبي العلاقات الجزائرية الاوروبية الجزائر والاتحاد الأوروبي

رئيس التحرير

وائل لطفي

عالم جديد يتشكل

الأكثر قراءة

اختتام دورتين بمركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية

لجنة التخطيط بالأهلى تفاضل بين 4 حراس لمنافسة الشناوى

المشدد 3 سنوات لطالب متهم بإحداث عاهة مستديمة بسوهاج

إحالة قاتل نجل عمه داخل عزاء فى بورسعيد للمفتى

إخماد حريق كشك بقالة فى الصف بالجيزة

بالأسماء.. قائمة مسلسلات رمضان 2023 والقنوات الناقلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسراء شوقي

كتف فى كتف.. المصريون كالبنيان المرصوص

مدحت بشاى

فى مواجهة الفشل

محمد رفعت

وصول المساعدات لمستحقيها (نقاش متحضر)

عبد الرحيم طايع

ركوب الترند!

حسين دعسة

رباعى موسكو وأزمة سوريا.. «ابحث-دور-ع الديك»

منى رجب

فى شهر المرأة.. النضال مستمر

ماجد حبته

بنك بدولار واحد!

مؤمن المحمدي

فش الغل

صور

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تدين مصادقة الكنيست على قانون يهدف لشرعنة البؤر الاستيطانية فى الضفة

التوقيت المثالى.. هل اقترب ضرب إسرائيل للمنشآت النووية الإيرانية؟

أفرج عنه الاحتلال بعد 17 عامًا.. مَن هو شيخ الأسرى الفلسطينيين فؤاد الشوبكى؟