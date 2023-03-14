الثلاثاء 14 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع شخص وإصابة آخر فى حريق شقة بقليوب

حريق شقة
حريق شقة

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية بالطابق الثالث بمدينة قليوب، ما أدى إلى مصرع شخص وإصابة آخر.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا من مأمور مركز شرطة قليوب يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق داخل شقة سكنية، ونتج عن الحريق مصرع شخص وإصابة آخر تم نقلهما إلى المستشفى.

على الفور انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية لمكان الواقعة، وتم الدفع بسيارتي إطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المنازل المجاورة حفاظًا على أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

وكلفت إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

قوات الحماية المدنية شقة سكنية حريق السيطرة مصرع مديرية أمن القليوبية

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