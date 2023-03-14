تفريغ كاميرات المراقبة لكشف ملابسات قتل طفلة بمقابر أوسيم

يفحص ضباط مباحث الجيزة، اليوم الثلاثاء، كاميرات المراقبة المحيط بمقابر منطقة أوسيم؛ لكشف غموض واقعة العثور على جثة طفلة.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد بالعثور على جثة طفلة ملقاة وسط المقابر في أوسيم، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وعثر على جثة طفلة مجهولة الهوية، وعقب مناظرتها من جانب جهات التحقيق المختصة، تم نقلها إلى المشرحة.

ويكثف رجال المباحث إجراء التحريات لكشف غموض الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.