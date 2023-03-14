الثلاثاء 14 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تفريغ كاميرات المراقبة لكشف ملابسات قتل طفلة بمقابر أوسيم

جثة طفلة
جثة طفلة

يفحص ضباط مباحث الجيزة، اليوم الثلاثاء، كاميرات المراقبة المحيط بمقابر منطقة أوسيم؛ لكشف غموض واقعة العثور على جثة طفلة.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد بالعثور على جثة طفلة ملقاة وسط المقابر في أوسيم، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وعثر على جثة طفلة مجهولة الهوية، وعقب مناظرتها من جانب جهات التحقيق المختصة، تم نقلها إلى المشرحة.

ويكثف رجال المباحث إجراء التحريات لكشف غموض الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.

جثة طفلة منطقة أوسيم مباحث الجيزة مديرية أمن الجيزة

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وائل لطفي

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