سامي فوزي يفتتح عيادات بمستشفى هرمل التذكاري بمنوف

افتتح الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الإنجليكانية مجموعة من العيادات والوحدات الطبية بالإضافة لتفقده الأقسام والخدمات المختلفة بمستشفى هرمل التذكاري بمنوف التابعة للقطاع الطبي للكنيسة الأسقفية بحضور الدكتور سمير رزق الله مدير المستشفى.

كما اضطلع رئيس الأساقفة على برنامج الباطنة ويأتي بالتعاون مع هيئة CAAP المختصة بتدريب الأطباء بإفريقيا، إذ قدم الدكتور إيهاب موريس المدير الطبي للبرنامج ومدير الهيئة شرحاً تعريفياً لما يتضمنه البرنامج، هذا بالإضافة لوحدة الأسنان الجديدة وانطلقت باسم Dr. Jean-Richard Attia، إذ تتضمن عيادتين ومزودة بأحدث الأجهزة والأدوات.

حضر حفل الافتتاح الدكتور دانو مسئول مدرسة التمريض ووفد من الأطباء والإداريين العاملين بالمستشفى، بالإضافة لمجدي أبو السعد مدير المدرسة الأسقفية بمنوف وجانيت شمعي مديرة مدرسة المنارة لذوي الاحتياجات الخاصة والشماس جوزيف هارفي.

يذكر أنه نظم مركز جسور الثقافي التابع للكنيسة الأسقفية الإنجليكانية اليوم ورشة حكي تحت عنوان "ست الكل" بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة العالمي، وذلك بالتعاون مع كنيسة القديس ميخائيل وجميع الملائكة الأسقفية بمنطقة مصر الجديدة.



يتضمن اليوم مشاركات من سيدات «بيت الحواديت» لقصص شخصية ملهمة قد مررن بها، على أن يبدأ العرض في تمام الساعة السابعة والنصف مساءا.

«بيت الحواديت» هو مشروع فني معني بتدريب الفئات العمرية والاجتماعية والثقافية المختلفة على كتابة وأداء الحكايات الشخصية بشكل خاص والحكايات بشكل عام، بالإضافة لتقديم منتجات الحكي بطرق متنوعة ما بين المسرح المباشر والحكايات المصورة والمسموعة والمقروءة.

يذكر أن رؤية المركز هي بناء جسورا من المحبة والتعاون بين جميع أعضاء المجتمع بمختلف ثقافاتهم وخلفياتهم من خلال الفنون والثقافة.

كما نظم مركز جسور الثقافي التابع للكنيسة الأسقفية الإنجليكانية ورشة لتعليم فن المكرمية تقدمها مارتينا لوثر ولمدة ثلاثة أيام وذلك بمقر المركز بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

