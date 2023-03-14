«حطب» يوجه بسرعة الانتهاء من تشغيل قسم الغسيل الكلوي بمستشفى القنطرة غرب

تفقد الدكتور علي حطب، وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الإسماعيلية، مستشفى القنطرة غرب المركزي، وذلك لمتابعة أعمال التطوير بالمستشفى المطور الجديد، والاطمئنان على مستوى الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين، يرافقه الدكتورة ريم مصطفي مساعد مدير المديرية، والدكتورة رضوى جنيد مدير إدارة العلاجي، والدكتور سلمان القاضى، وفريق الإشراف بمديرية الصحة.

وبدأ الدكتور علي حطب، والوفد المرافق له بتفقد غرف الاستقبال والطوارئ، وغرف الأشعة، والعيادات وقسم الصيدلة بالمستشفى، كما التقى بالأطقم الطبية والمرضى وراجع معدلات الترددات اليومية على العيادات، مشددا على تغيير أَسِرة الاستقبال وبعض الأجهزة الطبية المستهلكة بغيرها جديدة وتوفير نواقص الأدوية بالصيدلية للارتقاء بالخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.

كما وجه الدكتور علي حطب وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الإسماعيلية، بسرعة رفع كفاءة المستشفى ومخاطبة الشركة المنفذة لمحطة معالجة المياه للبدء بتشغيل قسم الغسيل الكلوى خلال فترة زمنية وجيزة، وذلك لتقديم خدمات طبية متميزة وأفضل لمرضى الغسيل الكلوى.

كما وجه حطب، القائمين على الشركة المنفذة بسرعة إطلاق التيار الكهربائي للبدء فى التشغيل التجريبي للمستشفى تمهيدا لتسليمها ضمن أعمال المرحلة الثالثة لمنظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة الإسماعيلية.

كما اطمأن على انتظام سير العمل، وتوافر جميع الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية في مخازن، وحرص على أن يلتقى بالمرضى وذويهم واطمأن على جودة الخدمات الطبية المقدمة لهم، وأشاد بجهود جميع العاملين ووجود كروت التعريف، لافتا إلى ضرورة الاستمرار فى جودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى.