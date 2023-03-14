الثلاثاء 14 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«حطب» يوجه بسرعة الانتهاء من تشغيل قسم الغسيل الكلوي بمستشفى القنطرة غرب

جانب من الجولة
جانب من الجولة

تفقد الدكتور علي حطب، وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الإسماعيلية، مستشفى القنطرة غرب المركزي، وذلك لمتابعة أعمال التطوير بالمستشفى المطور الجديد، والاطمئنان على مستوى الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين، يرافقه الدكتورة ريم مصطفي مساعد مدير المديرية، والدكتورة رضوى جنيد مدير إدارة العلاجي، والدكتور سلمان القاضى، وفريق الإشراف بمديرية الصحة.

وبدأ الدكتور علي حطب، والوفد المرافق له بتفقد غرف الاستقبال والطوارئ، وغرف الأشعة، والعيادات وقسم الصيدلة بالمستشفى، كما التقى بالأطقم الطبية والمرضى وراجع معدلات الترددات اليومية على العيادات، مشددا على تغيير أَسِرة الاستقبال وبعض الأجهزة الطبية المستهلكة بغيرها جديدة وتوفير نواقص الأدوية بالصيدلية للارتقاء بالخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.

كما وجه الدكتور علي حطب وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الإسماعيلية، بسرعة رفع كفاءة المستشفى ومخاطبة الشركة المنفذة لمحطة معالجة المياه للبدء بتشغيل قسم الغسيل الكلوى خلال فترة زمنية وجيزة، وذلك لتقديم خدمات طبية متميزة وأفضل لمرضى الغسيل الكلوى. 

كما وجه حطب، القائمين على الشركة المنفذة بسرعة إطلاق التيار الكهربائي للبدء فى التشغيل التجريبي للمستشفى تمهيدا لتسليمها ضمن أعمال المرحلة الثالثة لمنظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة الإسماعيلية.

كما اطمأن على انتظام سير العمل، وتوافر جميع الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية في مخازن، وحرص على أن يلتقى بالمرضى وذويهم واطمأن على جودة الخدمات الطبية المقدمة لهم، وأشاد بجهود جميع العاملين ووجود كروت التعريف، لافتا إلى ضرورة الاستمرار فى جودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى.

صحة الإسماعيلية اخبار صحة الاسماعيلية اليوم تطوير صحة الاسماعيلية صحة الاسماعيلية اليوم

رئيس التحرير

وائل لطفي

عالم جديد يتشكل

الأكثر قراءة

الحكومة تدخّر 1000 جنيه سنوياً لكل سيدة لديها طفلان.. وهذا وقت استحقاق الصرف

سقوط تاجر مخدرات بحوزته حشيش في الجيزة

16 مصابًا فى تصادم أتوبيس وميكروباص بالشرقية

ارتفاع ضحايا حادث طريق الإسكندرية الصحراوي لـ3 وفيات

«الميكروباص اتقسم نصين».. حادث مروع يودي بحياة 3 بالإسكندرية

أمطار تصل لحد السيول على سيناء.. تفاصيل طقس اليوم الثلاثاء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

رباعى موسكو وأزمة سوريا.. «ابحث-دور-ع الديك»

منى رجب

فى شهر المرأة.. النضال مستمر

ماجد حبته

بنك بدولار واحد!

مؤمن المحمدي

فش الغل

القس. رفعت فكرى

شهر المرأة

جمال رشدي

لماذا تقدموا هم وتراجعنا نحن؟

بسنت حسن

جزيرة التعاسة «3-3»

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد..!

صور

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

«نساء مصر بالدنيا كلها».. فعالية تكريم انتصار السيسى لعدد من السيدات الملهمات (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

أفرج عنه الاحتلال بعد 17 عامًا.. مَن هو شيخ الأسرى الفلسطينيين فؤاد الشوبكى؟

هزة أم خطوة متوقعة.. كيف سيؤثر اتفاق السعودية وإيران على إسرائيل؟

وزير الخارجية يؤكد دعم مصر لصمود الأسرى الفلسطينيين فى السجون الإسرائيلية