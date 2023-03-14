موعد صرف معاشات شهر أبريل 2023

موعد صرف معاشات شهر أبريل للعام 2023.. يبحث الكثير عن موعد صرف معاشات شهر أبريل لعام 2023، حيث أنه من المقرر أن يبدأ صرف زيادة المعاشات 2023، وتكون بنسبة 15% التى سيتم صرفها لأصحاب المعاشات، ولجميع المواطنين المستفيدين من أصحاب المعاشات، بدء من شهر أبريل القادم 2023، طبقًا لما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي.

موعد صرف معاشات شهر أبريل للعام 2023

وكان قد أعلن الرئيس السيسي، أن المواطن الحاصل على معاش بقيمة 1300 جنيه سيصل إلى مبلغ 1495 جنيهًا عقب زيادة المعاشات 2023.، ويصل معاش الحاصل على معاش 2300 جنيه إلى قيمة 2645 جنيهًا، عقب زيادة المعاشات 2023.

فيما يصل معاش الحاصل على معاش بمبلغ 3500 جنيه إلى قيمة 4025 جنيهًا عقب زيادة المعاشات 2023، ويصل معاش المواطن الذي سيحصل على معاش بمبلغ 4300 جنيه إلى قيمة 4945 جنيهًا عقب زيادة قيمة المعاشات 2023، ويبلغ معاش المواطن الذي سيحصل على معاش بقدر مبلغ 5300 جنيه لقيمة 6095 جنيهًا.

ويبلغ معاش المواطن للشخص الحاصل على معاش بمبلغ 6500 جنيه قيمة 7475 جنيهًا.

خطوات الحصول على معاش تكافل و كرامة 2023

جاءت كالتالي:

1- التوجه للوحدة الاجتماعية التابع لها المتقدم.

2- القيام بتقديم المستندات المطلوبة للحصول علي معاش تكافل وكرامة.

3- تقديم قيد مدرسي لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة، وقيد طالب للمقيدين جامعيا.

4- إحضار صورة بطاقة الرقم القومي السارية.

5- إحضار صور قسيمة الزواج أو الطلاق.

6- تقديم صور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة للأفراد أقل من 18 سنة.

7- تقديم صورة من بطاقة التموين والتي تتضمن اسم مكتب التموين إن وجدت.

8- يلزم تقديم كود كشف الاعاقة من اللجان الطبيه فى حالة المرض المزمن و الإعاقة.

9- تقديم صورة شهادة وفاة الزوج أو الزوجة للأرامل ضمن المستندات المطلوبه للحصول على تكافل وكرامة.

10- يلزم صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال.

11- تقديم صورة إقرار الوصاية للأيتام.

12- وبعد تقديم الطلب والمستندات المطلوبة مكتب الشئون، يقوم اخصائي اجتماعي بإرسال الطلب لبحث الحالة والبت وتحديد نسبة الاحتياج.

خطوات الاستعلام عن فيزا تكافل وكرامة 2023

جاءت كالتالي:

1-الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي للاستعلام https://tk.moss.gov.eg/.

2- وفى هذه الخطوة يتم القيام بالضغط على برنامج تكافل وكرامة.

3- الخطوة الأخيرة تتضمن اختيار "استعلم عن نتيجتك".. وفى هذه الخطوة يطلب منك كتابة الرقم القومي المكون من 14 رقمًا.

الفئات المستحقة لمعاش تكافل وكرامة

وعن فئة المستحقين لمعاش تكافل وكرامة :

1- الأيتام يمكنهم الحصول على معاش تكافل وكرامة.

2- ذوي الاحتياجات الخاصة.

3- الأرامل والمطلقات من الفئات المستحقة لمعاش تكافل وكرامة.

4- أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن.