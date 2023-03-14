بالرابط.. «التعليم» تتيح إجابات الأسئلة الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة

إجابات النماذج الاسترشادية لأسئلة امتحانات الثانوية العامة.. أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، رابطًا لإجابات أسئلة النماذج الاسترشادية لأسئلة امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022/2023، عبر الرابط من هنا.

إجابات النماذج الاسترشادية لأسئلة امتحانات الثانوية العامة

و أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، عن النماذج الاسترشادية لأسئلة امتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسى 2023/2022. وذلك عبر الرابط من هنا.

و كانت قد أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الهدف من اتاحة النماذج الاسترشادية للصف الثالث الثانوي 2023 هو تدريب طلاب الثانوية العامة على شكل و نظام أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023.

وقالت الوزارة، إن النماذج الاسترشادية، تحاكي نفس شكل و نظام امتحانات الثانوية العامة 2023.

التعليم تتيح إجابات النماذج الاسترشادية لأسئلة امتحانات الثانوية العامة

وأشارت الوزارة، إلى أنها ستكون المستويات المعرفية الموجودة فيها هي نفس المستويات المعرفية التي ستعتمد عليها أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 كالتالي: 30%؜ للفهم، 40%؜ للتطبيق، 30%؜ لحل المشكلات والإبداع.

وأكدت الوزارة أن أسئلة النماذج الاسترشادية للصف الثالث الثانوي 2023، سوف تتميز بالصياغة الدقيقة للأسئلة و وضوحها و دقتها تمامًا مثل أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023، وسيكون كل سؤال أسئلة الاختيار من متعدد سيكون له إجابة واحدة صحيحة من بين البدائل الأربعة للسؤال ولن يختلف عليها المتخصصون في المادة، أما الأسئلة المقالية فسوف تكون من النوع القصير، وستكون محددة وواضحة، وستكون الإجابة عليها قصيرة.

و كرمت اليوم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الطلاب الفائزين في مسابقه العلوم والهندسة 2023 (Isef)، من خلال حفل نظمته الإدارة العامة للتدريب الإلكتروني التابعة للإدارة المركزية لتكنولوجيا التعليم، وذلك بالمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر.

يأتى ذلك في إطار اهتمام الوزارة بتنمية مهارات الابتكار الإبداعي، ونشر وتعزيز البحث العلمي وتقنيات العلوم والتكنولوجيا الممنهجة عند الطلاب، وذلك اتساقًا مع ما تقوم به الوزارة من جهود لبناء منطومة متكاملة، لرعاية واكتشاف الطلاب الموهوبين فى مختلف المجالات.

وقال وائل يحيى شكر الل،ه مدير عام الإدارة العامة للتدريب الإلكتروني، إن هذه المسابقة تعد من أقوى المسابقات الدولية فى مجال العلوم والهندسة للباحثين من طلاب المرحلة الثانوية، وتنفذ علي مدار أكثر من 10 سنوات، كما تعد من أكبر المسابقات العلمية، وأن هذه المسابقة تعتمد على امتلاك مهارات البحث العلمى للوصول لمشروع جديد يسهم فى حل مشكلة فى إحدى المجالات العلمية من خلال إتباع منهجية البحث العلمى الصحيحة، وأنه يتم ترشيح الفائزين للاشتراك فى المسابقة الدولية التى تضم أكثر من 80 دولة حول العالم.

وقد شارك أكثر من ثلاثة آلاف طالب من خلال المعارض التمهيدية التى أقيمت على مستوي الإدارات التابعة للمديريات التعليمية، وتم التصعيد من خلالها لعدد 283 مشروع، وقد تمت التصفية على مرحلتين، المرحلة الأولي (أون لاين)، وتم التحكيم للمشروعات بجلسات تحكيمية أسفرت عن انتقاء 95 مشروعًا للمشاركة في التصفيات النهائية، والتي تم إقامتها في المدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر، وتم تصعيد عدد 9 مشروعات جماعية، وترشيح 18 طالبًا، ليمثلوا جمهورية مصر العربية في المسابقة الدوليه (isef) بالولايات المتحدة الأمريكية.

والطلاب الفائزين هم علي النحو التالي: الطالب أحمد أيمن محمد، والطالب محمد صبري عبد السميع بمدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بالسادات، في مجال الهندسة الطبية.

وفي مجال العلوم النفسية والسلوكية فاز مشروعين للطالبات سما محمد فتحي، والطالبة شهد محمد فتحي، والطالبة رحمه وائل سليمان، والطالبة بسمله خالد أحمد بمدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بالشرقية.

كما فاز الطالب محمد أحمد حسن، والطالبة جني أحمد حسن بمدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بالعبور في مجال علوم المواد.

وفاز الطالب أحمد عاطف محمد مدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بالسادات، والطالبة فريدة فتحي محمد مدرسة الفاروق الإسلامية للغات في مجال علوم الأرض والبيئة.

كما فاز الطالب يس مصطفي علوي، والطالب عبد الله محمد سعد بمدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا ببني سويف في مجال الطب والصحة.

وفاز الطالب إبرام وديع نبي، والطالب نور الدين شعبان عبد العزيز بمدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بالشرقية في مجال الطاقة الفيزيائية.

وفي مجال الروبوتات فاز الطالب محمد حماده فهمي، و يوسف حسن محمد بمدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بالعبور.

وفي مجال الأنظمة المدمجة فازت الطالبة لبنا وليد محمد، وهبه وليد حسني بمدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بالمعادي.

وفى نهاية الحفل تم تكريم الطلاب الفائزين وتقديم شهادات تقديرًا لهم وحثهم على البحث والإبداع.