الامتحان التجريبي للصف الثالث الثانوي 2023 وجدول امتحانات الثانوية العامة

يجري طلاب الصف الثالث الثانوي امتحانات نهاية العام في 12 يونيو المقبل بعد أن اعتمد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رضا حجازي جدول امتحانات الثانوية العامة وأعلنه في فبراير الماضي ، كما حدد مواصفات ورقة الامتحانات وكيفية التصحيح.

الامتحان التجريبي للصف الثالث الثانوي 2023

وتداول مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي معلومات حول اتجاه وزارة التربية والتعليم اجراء الامتحان التجريبي للصف الثالث الثانوي للتدرب على امتحانات نهاية العام ، وتعرض الدستور في التقرير التاليت حقيقة هذه المعلومات .

حقيقة الامتحان التجريبي للثانوية العامة 2023

تداول بعض مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي أخبارًا حول اتجاه وزارة التربية والتعليم لإجراء الامتحان التجريبي للصف الثالث الثانوي قبل الامتحانات النهائية التي ستكون في 12 يونيو المقبل .

ونفت وزارة وزارة التربية والتعليم اجراء الامتحان التجريبي للثانوية العامة للعام الدراسي الجاري ، بعد أن تواصل مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء والمتخصص في الرد على الشائعات المتداولة بين المواطنين مع الوزارة للتأكد من حقيقة اجراء الامتحان التجريبي للصف الثالث الثانوي 2023 .

ونفت وزارة التربية والتعليم هذه المعلومات موضحة أنه سيتم تدريب الطلاب على شكل وأسلوب امتحانات الصف الثالث الثانوي بمختلف المواد عبر توفير نماذج استرشاديه بشكل إلكتروني من خلال الموقع الرسمي للوزارة على الرابط من هنا.

وتوفر النماذج الاسترشادية للثانوية العامة فرصة امام طلاب الصف الثالث الثانوي ليكونوا على الدراية الكافية لدى الطلاب بشكل الامتحانات المتوقع ولن يكون هناك حاجة لعقد اي امتحانات تجريبية لهم، وأنه سيتم إتاحة الإمكانية لجميع الطلاب من اجل الدخول على النماذج الاسترشادية مع توفير القدرة على تحميلها وطبعاتها والإجابة عليها للتدريب على طريقة الأسئلة المتوقعة.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023

اعتمد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/2022، وجدول امتحانات مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا "STEM"، وجدول امتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للمكفوفين.

ومن المقرر أن تبدأ الامتحانات يوم الإثنين الموافق 2023/6/12 وتستمر حتى السبت الموافق 2023/7/15.

وجاء جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي كالتالي: