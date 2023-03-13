رابط وزارة التربية والتعليم النماذج الاسترشادية لطلاب الثانوية العامة

أتاحت وزارة التربية والتعليم النماذج الاسترشادية لطلاب الثانوية العامة للاستعانة بها في التدريب على الامتحانات التي سيتم إجرائها في 12 يونيو المقبل ، بعد أن أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفن يعن جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي مع بداية الفصل الدراسي الجاري.

وتعرض الدستور في التقرير التالي رابط وزارة التربية والتعليم النماذج الاسترشادية وجدول امتحانات الثانوية العامة 2023 .

وزارة التربية والتعليم النماذج الاسترشادية

وضعت وزارة التربية والتعليم النماذج الاسترشادية لطلاب الثانوية العامة عبر بوابة التعليم الإلكتروني ، ووجهت الطلاب بضرورة الاستفادة من نسخة الامتحان التجريبى أو النموذج الاسترشادى للأسئلة، مؤكدة أنها متاحة فى جميع المواد الدراسية سواء باللغة العربية أومدارس اللغات.

ويستطيع طلاب الثانوية العامة الاطلاع على النماذج الاسترشادية من خلال الضغط على الرابط التالي : https://moe.gov.eg

جدول امتحانات الثانوية العامة

أكد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن مواعيد بدء امتحانات الصف الثالث الثانوي لتبدأ فى التاسعة صباحا، بداية من 12 يونيو 2023 .

وتبدأ امتحانات بالمواد غير المضافة للمجموع وتكون كاتالي:

يوم 12 يونيو مادة التربية الدينية والتربية الوطنية.

يوم الثلاثاء 13 يونيو مادتى الاقتصاد والاحصاء.

ثم تبدأ امتحانات الثانوية العامة للمواد المضافة للمجموع ويكون الجدول كالتالي:

يوم الأحد 18 يونيو اللغة العربية .

يوم الثلاثاء 20 يونيو المقبل اللغة الأجنبية الثانية.

يوم الأحد 25 يونيو المقبل الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية والجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية.

ثم يحصل الطلاب على إجازة عيد الأضحى المبارك من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023،

يوم الاحد 2 يوليو امتحان بمادتى الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية والتاريخ لطلاب الشعبة الأدبية.

يوم الثلاثاء 4 يوليو امتحان مادة الرياضيات التطبيقية الاستاتيكا لطلاب شعبة علمى رياضة .

يوم الخميس 6 يوليو اللغة الأجنبية الأولى.

يوم الأحد 9 يوليو الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب شعبة علمى علوم والتفاضل والتكامل لطلاب شعبة علمى رياضة وعلم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية.

يوم الثلاثاء 11 يوليو الديناميكا لطلاب شعبة علمى رياضة .

يوم الخميس 13 يوليو مواد الأحياء لطلاب شعبة علمى علوم والجبر والهندسة الفراغية لطلاب شعبة علمى رياضة والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية.