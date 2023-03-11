عقب إصدار جدول تنظيم سير الامتحانات يبحث طلاب الشعبتين العلمية والأدبية عن رابط النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة 2023، وذلك للتدريب على نوعية الأسئلة والاجابات النموذجية والتخلص من رهبة الامتحانات والتوتر العصبي الذي يشعر به الطلاب مع اقتراب الامتحانات للعام الدراسي الحالي 2022-2023 خاصة في مرحلة الثانوية العامة.

رابط النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة 2023

خصصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موقعا إلكترونيا من خلال هذا الرابط (من هنا) لنشر نماذج الامتحانات الاسترشادية المماثلة للامتحانات النهائية التي يخضع لها الطلاب في نهاية العام الدراسي الحالي 2022-2023 مع أتاحت الاجابات النموذجية ليتمكن الطالب من تقييم نفسه عقب اجابة كل نموذج ووضع درجة ومقارنها بدرجات النماذج الأخرى.

يذكر أن امتحانات طلاب مرحلة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي ستكون خلال الفترة من يوم الاثنين الموافق 12 يونيو 2023 وحتى يوم الخميس الموافق 13 يوليو 2023 وفقا للمخطط الزمني للعام الدراسي والذي تم إعلانه قبل انطلاق العام الدراسي الحالي.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 علمي

عقب تفعيل رابط النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة 2023 اعتمد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الأسبوع الماضي الجدول المنظم لسير امتحانات طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية للعام الدراسي 2022-2023 وهو كما يلي :-

يوم الاثنين الموافق 12 يوينو 2023 امتحان مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية.

يوم الثلاثاء الموافق 13 يوينو 2023 امتحان مادتي الاقتصاد والإحصاء.

يوم الأحد الموافق 18 يوينو 2023 امتحان مادة اللغة العربية.

يوم الثلاثاء الموافق 20 يوينو 2023 امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.

يوم الأحد الموافق 25 يوينو 2023 امتحان مادة الكيمياء.

يوم الأحد الموافق 2 يوليو 2023 امتحان مادة الفيزياء.

يوم الثلاثاء الموافق 4 يوليو 2023 امتحان مادة الرياضيات (الاستاتيكا).

يوم الخميس الموافق 6 يوليو 2023 امتحان مادة الغة الأجنبية الأولى.

يوم الأحد الموافق 9 يوليو 2023 امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل.

يوم الثلاثاء الموافق 10 يوليو 2023 امتحان مادة الرياضيات ( الديناميكا).

يوم الخميس الموافق 13 يوليو 2023 امتحان مادة الرياضيات (الهندسة الفراغية).

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