الثلاثاء 14 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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حالة الطقس اليوم الثلاثاء 14-3-2023 ودرجات الحرارة المتوقعة

حالة الطقس
حالة الطقس

أعلنت الهيئة القومية للأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الثلاثاء 14-3-2023 ودرجات الحرارة المتوقعة في المحافظات من خلال التقرير اليومي الذي تصدره لكافة محافظات الجمهورية باستخدام أحدث الأجهزة والمعدات للحسابات الفلكية، مع وضع في الاعتبار الصورة الملتقطة بواسطة الأقمار الصناعية لكافة السحب و الأجواء المصاحبة لها.

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 14-3-2023 ودرجات الحرارة المتوقعة

يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير حالة الطقس اليوم الثلاثاء 14-3-2023 ودرجات الحرارة المتوقعة، حيث تشهد البلاد انخفاضا ملحوظا في الحرارة تصل إلى 8 درجات على محافظات الشمال وحتى محافظات الصعيد ليسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية فيما يسود طقس بارد ليلا وذلك وفقا لتقرير هيئة الأرصاد الجوية.

وتنشط رياح مصاحبة للسحب الرعدية مثيرة للأتربة على بعض المناطق ويتوقع الجميع سقوط أمطار خفيفة ليلا على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وقد تكون رعدية أحيانا على مناطق وفترات متقطعة.

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وحذرت الهيئة المواطنين من سيول على المناطق الجبلية في سيناء نظرًا للطبيعة الجغرافية هناك وذلك وفقا لخريطة الأمطار وتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية الممطرة على مناطق (السلوم، سيدي براني، مطروح) يصاحبها أمطار متفاوتة.

وأهابت الهيئة بالمواطنين من كتل هوائية قادمة من جنوب أوروبا تتسبب في انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خلال ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر لذلك يجب ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة خلال تلك الفترة لعدم الإصابة بنزلات البرد.

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نشرة درجات الحرارة المتوقعة اليوم 14/3/3023

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة القاهرة العظمى 20 والصغرى 15 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة القليوبية العظمى 22 والصغرى 12 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الدقهلية العظمى 23 والصغرى 14 درجة مئوية.


درجة الحرارة المتوقعة في محافظة قنا العظمى 25 والصغرى 10 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الإسكندرية العظمى 21 والصغرى 12 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الأقصر العظمى 26 والصغرى 10 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الجيزة العظمى 20 والصغرى 15 درجة مئوية.

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