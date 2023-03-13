الإثنين 13 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

حالة الطقس اليوم الإثنين 13 مارس 2023 ودرجات الحرارة بجميع المحافظات

حالة الطقس
حالة الطقس

يتابع حالة الطقس اليوم الإثنين 13 مارس 2023 ودرجات الحرارة المتوقعة في المحافظات الملايين من المواطنين، وذلك للتأقلم مع الحالة الجوية، وذلك من خلال التقرير اليومي الذي تصدره الهيئة القومية للأرصاد الجوية من خلال الصور الملتقطة بواسطة الأقمار الصناعية والتي توضح طبيعة الحالة المناخية لكافة المدن في مصر.

 

حالة الطقس اليوم الإثنين 13 مارس 2023

كشفت الهيئة القومية للأرصاد الجوية عن وجود تكاثر في السحب الممطرة على معظم أنحاء الجمهورية، مما يؤكد سقوط أمطار وعدم استقرار الأحوال الجوية خاصة في مناطق شمال سيناء حتى محافظة البحر الأحمر، مع انخفاض شديد في درجات الحرارة ونشاط في حركة الرياح على بعض المناطق.

وأوضح خبراء الهيئة، أن طبيعة الطقس في محافظة القاهرة الكبرى ستكون مائلة الحرارة نهارا فيما يسود طقس بارد ليلا في بعض الأنحاء، فيما يتوقع البعض تكوين شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة مع نشاط في حركة الرياح على فترات متقطعة.

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و أكدت خريطة الطقس إمكانية حدوث أمطار متوقعة بنسبة 40% على مناطق من السواحل الشمالية الغربية من خفيفة إلى متوسطة مع نشاط رياح من محافظة القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

نشرة درجات الحرارة المتوقعة 13/ 3/ 2023

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة القاهرة العظمى 28 والصغرى 16 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الإسكندرية العظمى 30 والصغرى 18 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الشرقية العظمى 29 والصغرى 16 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الأقصر العظمى 33 والصغرى 19 درجة مئوية.

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سعر اليورو اليوم الأحد 12-3-2023 أمام الجنيه خلال التعاملات المسائية

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درجات الحرارة.. حالة الطقس اليوم الأحد 12-3-2023

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الفيوم العظمى 25 والصغرى 17 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة دمياط العظمى 22 والصغرى 12 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة بورسعيد العظمى 28 والصغرى 16 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة المنوفية العظمى 25 والصغرى 17 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة المنيا  العظمى 26 والصغرى 11 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة بني سويف العظمى 28 والصغرى 16 درجة مئوية.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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