كل ما تريد معرفته عن الحج السياحى لعام 2023 من التقديم إلى الأسعار

يتساءل الكثيرون على مواقع التواصل الاجتماعى عن أسعار الحج السياحى لموسم الحج الجديد لعام 2023 التى تنظمه شركات السياحة ويكون تحت إشراف مباشر من وزارة السياحة والآثار مما يعطى طمأنينة للمواطنين بالرجوع إلى وزارة السياحة والآثار لتقديم الشكوى فى حال إخلال أى شركة سياحة عن تقديم الخدمات المتفق عليها مع الحاج طوال موسم الحج.

كيفية التقديم على قرعة الحج السياحى لعام 2023

يتم تقديم المواطنين على قرعة الحج السياحى والتى خصص لها هذا الموسم 16 ألف تأشيرة.

12 مارس يبدأ التقديم على قرعة الحج السياحى من خلال توجه المواطنين إلى شركات السياحة.

يقوم الراغب فى الحج السياحى بدفع مقدم حجز لبرنامج الحج الذى يتفق عليه حسب إمكانياته لإثبات جديته ويدخل إلى القرعة.

19 أبريل تغلق وزارة السياحة والآثار باب التقديم على قرعة الحج السياحى.

30 أبريل يتم إجراء القرعة وإعلان الفائزين بالحج السياحى بحضور قيادات وزارة السياحة والآثار وتجرى القرعة بشكل إلكترونى.

16 ألف تأشيرة نصيب وزارة السياحة من الحج المصرى.

بعد انتهاء القرعة يسترد المواطنين الذين لم يحالفهم الحظ بالفوز رسوم جدية الحجز من خلال شركات السياحة

16 ألف فائز بالقرعة يتجه إلى شركة السياحة التى تعاقد معها لدفع بقية الرسوم بالبرنامج السياحى لأداء فريضة الحج.

أسعار برامج الحج السياحى لعام 2023

سعر برنامج الحج السياحى فئة الـ 5 نجوم وحصته 4 آلاف تأشيرة، من إجمالي التأشيرات مقسمين إلى 3 برامج:

1 برنامج الحج السياحى صف أول مباشر على الحرم المكى بمسافة 250 مترا يصل سعره إلى 310 آلاف جنيه.

2 برنامج الحج السياحى الصف الثانى مباشر على الحرم المكى بمسافة تبعد من 250 مترا إلى 1250 مترا عن الحرم يصل سعره إلى 275 ألف جنيه.

3 برنامج الحج السياحى فئة الخمس نجوم بمسافة تبعد عن الحرم المكى من متر مربع 1250 حتى 4 آلاف متر مربع يصل سعره إلى 230 ألف جنيه.

مستويات الحج السياحى للبرامج الاقتصادية

الحج السياحى لفئة الاقتصادية ويمثل 75% من تأشيرات الحج السياحى لهذا العام 2023.

8000 تأشيرة للحج السياحى الاقتصادى لبرامج الطيران ويصل سعره إلى 130 ألف جنيه.

4000 تأشيرة الحج الاقتصادى للمستوى البرى.

130 ألف جنيه برنامج الحج الاقتصادى للمستوى البرى.