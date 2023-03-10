الجمعة 10 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

كل ما تريد معرفته عن الحج السياحى لعام 2023 من التقديم إلى الأسعار

موسم الحج
موسم الحج

يتساءل الكثيرون على مواقع التواصل الاجتماعى عن أسعار الحج السياحى لموسم الحج الجديد لعام 2023 التى تنظمه شركات السياحة ويكون تحت إشراف مباشر من وزارة السياحة والآثار مما يعطى طمأنينة للمواطنين بالرجوع إلى وزارة السياحة والآثار لتقديم الشكوى فى حال إخلال أى شركة سياحة عن تقديم الخدمات المتفق عليها مع الحاج طوال موسم الحج.

 

كيفية التقديم على قرعة الحج السياحى لعام 2023

يتم تقديم المواطنين على قرعة الحج السياحى والتى خصص لها هذا الموسم 16 ألف تأشيرة.

 12 مارس يبدأ التقديم على قرعة الحج السياحى من خلال توجه المواطنين إلى شركات السياحة.

يقوم الراغب فى الحج السياحى بدفع مقدم حجز لبرنامج الحج الذى يتفق عليه حسب إمكانياته لإثبات جديته ويدخل إلى القرعة.

19 أبريل تغلق وزارة السياحة والآثار باب التقديم على قرعة الحج السياحى.

تصل لـ 310 آلاف جنيه.. ننشر أسعار الحج السياحى وموعد التقديم

30 أبريل يتم إجراء القرعة وإعلان الفائزين بالحج السياحى بحضور قيادات وزارة السياحة والآثار وتجرى القرعة بشكل إلكترونى.

16 ألف تأشيرة نصيب وزارة السياحة من الحج المصرى.

بعد انتهاء القرعة يسترد المواطنين الذين لم يحالفهم الحظ بالفوز رسوم جدية الحجز من خلال شركات السياحة 

16 ألف فائز بالقرعة يتجه إلى شركة السياحة التى تعاقد معها لدفع بقية الرسوم بالبرنامج السياحى لأداء فريضة الحج.

أسعار برامج الحج السياحى لعام 2023

 سعر برنامج الحج السياحى فئة الـ 5 نجوم وحصته 4 آلاف تأشيرة، من إجمالي التأشيرات  مقسمين إلى 3 برامج:

1 برنامج الحج السياحى  صف أول مباشر على الحرم المكى بمسافة 250 مترا يصل سعره إلى 310 آلاف جنيه.

أسعار الحج السياحى 2023.. تبدأ من 90 ألف جنيه بدون تذاكر الطيران

2 برنامج الحج السياحى  الصف الثانى  مباشر على الحرم المكى بمسافة تبعد من 250 مترا إلى 1250 مترا عن الحرم  يصل سعره إلى 275 ألف جنيه.

 3 برنامج الحج السياحى فئة الخمس نجوم بمسافة تبعد عن الحرم المكى من متر مربع 1250 حتى 4 آلاف متر مربع  يصل سعره إلى 230 ألف جنيه.

مستويات الحج السياحى للبرامج الاقتصادية 

الحج السياحى لفئة الاقتصادية ويمثل 75% من تأشيرات الحج السياحى لهذا العام 2023.

8000  تأشيرة للحج السياحى  الاقتصادى لبرامج الطيران ويصل سعره إلى 130 ألف جنيه.

4000 تأشيرة الحج الاقتصادى للمستوى البرى.

130 ألف جنيه برنامج الحج الاقتصادى للمستوى البرى.

أقرأ أيضاً

«السياحة» تعلن موعد القرعة العلنية لاختيار حجاج شركات السياحة

أسعار الحج السياحي قرعة الحج السياحى لعام 2023 وزارة السياحة والآثار اسعار برامج الحج السياحى لعام 2023 مستويات الحج السياحى للبرامج الاقتصادية الحج السياحي

رئيس التحرير

وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

الأكثر قراءة

تاريخ عيد الأضحى 2023 في جمهورية مصر العربية

بعد تصريحات وزير الخارجية السعودي.. متى تعود سوريا لجامعة الدول العربية؟

«الياميش» فى المجمعات ومعارض «أهلًا رمضان» بتخفيضات تصل لـ35%

داخل «كيس أسود».. تحريات مكثفة لكشف غموض العثور على جثة لطفل بالنزهة

مرّ بالصدفة.. النيابة تستعلم عن حالة مصاب فى مشاجرة بالشرابية

اليماني لـ«الدستور»: حضور الرئيس لنهائي «كابيتانو مصر» تأكيد على دعم الدولة للشباب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة شريف

الصبر ينفد

صفاء النجار

لماذا يكره المتأسلمون فن الباليه؟

ماجد حبته

ولاية «شي» الثالثة.. العصر الصينى الجديد.. وجمهوريتنا الجديدة

أحمد الصغير

فى يوم الشهيد «المصرى».. خطبة جمعة مؤسفة!

القس رأفت رؤوف الجاولي

كيفية بناء حوار سليم على أساس علمى

عبد الرحيم طايع

الزلازل.. وأباطيل القيامة

مدحت بشاى

«التاء المربوطة» وأهل الفكر

القس. رفعت فكرى

شهر المرأة!!

صور

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

«نساء مصر بالدنيا كلها».. فعالية تكريم انتصار السيسى لعدد من السيدات الملهمات (صور)

السيدة انتصار السيسى تلتقى سيدات مصر الملهمات

محطة تل أبيب

المزيد

«فتح» تؤكد أهمية دور مصر لإنهاء عدوان الاحتلال

قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم جنوب قلقيلية وتطلق النار على شاب

وزير إسرائيلى يقتحم الحرم الإبراهيمى فى الخليل