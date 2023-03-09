الخميس 09 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أسعار الحج السياحى 2023.. تبدأ من 90 ألف جنيه بدون تذاكر الطيران

الحج السياحي
الحج السياحي

يتابع أغلب المصريين الذين يرغبون في أداء فريضة الحج السياحي الاستعلام عن التفاصيل الخاصة بأسعار الحج هذا العام، وتتضمن أسعار الحج السياحي لبرنامج الخمس نجوم، وبرنامج الحج السياحي 4 نجوم وأسعار الحج البري والحج السياحي 2023 الاقتصادي.

أسعار الحج السياحي 2023 

وتقدم "الدستور" خلال السطور التالية تفاصيل أسعار الحج السياحي للعام الجاري 2023 كذلك مواعيد التقديم المقترحة من خلال الدخول على هذا الرابط من هــــنا، وذلك تسهيلًا على الراغبين في الحج من معرفة كل التفاصيل للذين يرغبون في التقدم للحج.

كانت الشركات السياحة قد أعلنت من قبل عن أسعار الحج السياحي للعام 2023، وذلك وفقًا لأماكن الإقامة ومضمون البرنامج.

أسعار الحج خمس نجوم

تبلغ أسعارالحج السياحي لبرنامج الخمس نجوم تبدأ من 170 ألف جنيه إلى 190 ألف جنيه، ولا تشتمل الأسعار ذاكر الطيران، ويحدد سعر البرنامح وفقًا لاختيار فندق الإقامة.

سعر الحج السياحي 2023.. ارتفاع 25% عن العام الماضي

تكلفة الحج من مصر 2023.. قرعة وزارة الداخلية وطريقة سداد الرسوم 

رابط بوابة الحج المصرية بالرقم القومي 2023 للاستعلام عن حج القرعة

أسعار الحج السياحي 2023 والبرنامج الاقتصادي والبري ومواعيد التقديم

سعر الحج السياحي 4 نجوم

ويتضمن سعر برنامج الحج السياحي 4 نجوم من 125 ألف جنيه إلى 137 ألف جنيه حسب قرب مكان الإقامة، ولا تشمل الأسعار تذاكر الطيران. 

أسعار الحج السياحي 2023 الاقتصادي 

وبحسب تصريحات أصحاب الشركات السياحية تتراوح أسعار الحج السياحي للبرنامج الاقتصادي للموسم الكامل في فنادق مكة تبدأ من 95 ألفًا إلى 97 ألف جنيه حسب قربها من الحرم المكي، ولا تشتمل الأسعار تذاكر الطيران. 

أسعار الحج السياحي البري 2023

يبلغ الحج السياحي لبرنامج الحج البري شاملة لأسعار النقل السعر 90 ألف جنيه و95 ألف جنيه، وفقًا لمكان وقرب الفندق.

وكانت الشركات السياحية قد أعلنت عن أنه يمكن لراغبي الحج الدخول علي من الموقع الرسمي لبوابة الحج المصرية لمعرفة كل التفاصيل من خلاله ويمكن للمواطنين الدخول على الموقع الرسمي.

الحج السياحي أسعار الحج أسعار الحج السياحي أسعار الحج السياحي 2023 الحج الحج السياحي البري 2023

رئيس التحرير

وائل لطفي

عيوب المصريين «2»

الأكثر قراءة

نقابة المعلمين تقر بدء صرف زيادة الميزة التأمينية 37 ألف جنيه بدءا من يناير 2023

أسعار الحج السياحى 2023.. تبدأ من 90 ألف جنيه بدون تذاكر الطيران

غموض حول مقتل سيدة بالهرم وأصابع الاتهام تشير لزوجها

اخترت محاربة الإرهاب مع البناء والتنمية.. أبرز تصريحات الرئيس السيسى اليوم

وعد الخلاص من الإرهاب يتحقق.. أهالى شهداء يروون سيرة الأبطال

العثور على 4 جثث بعد حريق وانفجار فى فيلا بسويسرا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

فرانس 24.. لسان الإرهابيين!

محمد العسيري

اسمه مهرجان التمور

د. ثناء هاشم

كارت اصفر لأساتذة أكاديمية الفنون

د هند جاد

يوم المرأة العالمى: 100 عام من الكفاح حتى النجاح

محمد المنايلى

مصر الإنسان.. وتحدى السرطان

ماجد حبته

سانت كاترين.. والتجلى الأعظم

بسنت حسن

«مثلث التعاسة» الجزء الثانى «اليخت»

جلال حمام

هل تصبح السينما الخليجية.. قوة ناعمة عالمية؟

صور

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

«نساء مصر بالدنيا كلها».. فعالية تكريم انتصار السيسى لعدد من السيدات الملهمات (صور)

السيدة انتصار السيسى تلتقى سيدات مصر الملهمات

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الدفاع الأمريكى يشيد بقيادة مصر ودورها فى تهدئة التوترات الإسرائيلية الفلسطينية

وزير إسرائيلى يعتذر عن تصريحاته حول «محو حوارة»: يجب على محاسبة نفسى

اللجنة الوزارية العربية بشأن فلسطين تدين استمرار التصعيد الإسرائيلي في القدس