أسعار الحج السياحى 2023.. تبدأ من 90 ألف جنيه بدون تذاكر الطيران

يتابع أغلب المصريين الذين يرغبون في أداء فريضة الحج السياحي الاستعلام عن التفاصيل الخاصة بأسعار الحج هذا العام، وتتضمن أسعار الحج السياحي لبرنامج الخمس نجوم، وبرنامج الحج السياحي 4 نجوم وأسعار الحج البري والحج السياحي 2023 الاقتصادي.

أسعار الحج السياحي 2023

وتقدم "الدستور" خلال السطور التالية تفاصيل أسعار الحج السياحي للعام الجاري 2023 كذلك مواعيد التقديم المقترحة من خلال الدخول على هذا الرابط من هــــنا، وذلك تسهيلًا على الراغبين في الحج من معرفة كل التفاصيل للذين يرغبون في التقدم للحج.

كانت الشركات السياحة قد أعلنت من قبل عن أسعار الحج السياحي للعام 2023، وذلك وفقًا لأماكن الإقامة ومضمون البرنامج.

أسعار الحج خمس نجوم

تبلغ أسعارالحج السياحي لبرنامج الخمس نجوم تبدأ من 170 ألف جنيه إلى 190 ألف جنيه، ولا تشتمل الأسعار ذاكر الطيران، ويحدد سعر البرنامح وفقًا لاختيار فندق الإقامة.

سعر الحج السياحي 4 نجوم

ويتضمن سعر برنامج الحج السياحي 4 نجوم من 125 ألف جنيه إلى 137 ألف جنيه حسب قرب مكان الإقامة، ولا تشمل الأسعار تذاكر الطيران.

أسعار الحج السياحي 2023 الاقتصادي

وبحسب تصريحات أصحاب الشركات السياحية تتراوح أسعار الحج السياحي للبرنامج الاقتصادي للموسم الكامل في فنادق مكة تبدأ من 95 ألفًا إلى 97 ألف جنيه حسب قربها من الحرم المكي، ولا تشتمل الأسعار تذاكر الطيران.

أسعار الحج السياحي البري 2023

يبلغ الحج السياحي لبرنامج الحج البري شاملة لأسعار النقل السعر 90 ألف جنيه و95 ألف جنيه، وفقًا لمكان وقرب الفندق.

وكانت الشركات السياحية قد أعلنت عن أنه يمكن لراغبي الحج الدخول علي من الموقع الرسمي لبوابة الحج المصرية لمعرفة كل التفاصيل من خلاله ويمكن للمواطنين الدخول على الموقع الرسمي.