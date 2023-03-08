تكلفة الحج من مصر 2023.. قرعة وزارة الداخلية وطريقة سداد الرسوم 

مع بدء موسم الحج خلال هذه الأيام سعى آلاف من المسلمين معرفة تكلفة الحج من مصر 2023، وذلك في الفترة من يوم 11 مارس 2023، وإلى يوم 15 مارس 2023 من الشهر الحالي، سعيا لأداء فريضة الله سبحانه وتعالى.

تكلفة الحج من مصر 2023

وينشر "الدستور" في هذه السطور أسعار حج القرعة 2023 بشكل رسمي.

وكانت وزارة الداخلية المصرية قامت بالإعلان عن الفتح لباب التقديم في قرعة الحج 2023 وذلك يكون اعتبارًا من يوم “21 فبراير 2023”، وإلى يوم “6 مارس 2023”، وذلك وسيكون بأكثر من طريقة وسيكون سواء من خلال الموقع الإلكتروني ببوابة الحج المصرية أوسيكون من خلال التوجه إلى مقرات المراكز وكافة أقسام الشرطة المختلفة بالمحافظات.

أسعار حج القرعة 2023 الرسمية

وسوف تتمثل أسعار حج القرعة لعام 2023 بشكل رسمي بفيمة 175 ألفا وخمسمائة جنيه، وستكون موزعة بواقع قيمة 148 لف وخمسمائة جنيه لتكلفة للحج، وذلك يكون بالإضافة لمبلغ 27 ألف جنيه قيمة بتذكرة الطيران.

وسوف يبدأ جميع المواطنين الذين قد وقعت عليهم بالقرعة بتسديد كافة رسوم الحج، وذلك يكون بدئا من يوم 13 مارس 2023،وإلى يوم 23 مارس 2023 من الشهر ذاته.

طريقة سداد رسوم حج القرعة 2023

وسيتم سداد رسوم حج القرعة لعام 2023، عبر منظومة الدفع الإلكتروني بالبنوك التالية:

البنك الأهلي المصري

بنك القاهرة

بنك مصر

جميع مكاتب الهيئة القومية للبريد في كافة محافظات الجمهورية.

ويشار إلى أن “وزارة الداخلية” كانت قد كشفت عن كافة جدول الإجراءات في سحب قرعة الحج، حيث يستم إجراء القرعة في مديريات أمن في «مديرية القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، ومديرية أسوان- الشرقية»، في يوم السبت الموافق 11 مارس 2023، وفي «مطروح، ومديرية الأقصر، والدقهلية، ومديرية دمياط، والقليوبية- مديرية الفيوم»، في يوم الأحد الموافق 12 مارس 2023.

وفي مديريات أمن «مديرية البحيرة، وقنا، والغربية، ومديرية بورسعيد، والوادي الجديد- المنيا»، ويوم الاثنين الموافق 13 مارس 2023، وفي «مديرية كفر الشيخ، والمنوفية، والإسماعيلية، وأسيوط، وبنى سويف» وفي يوم الثلاثاء الموافق 14 مارس 2023، وفي «جنوب سيناء، والسويس، وسوهاج، وشمال سيناء، والبحر الأحمر»، يوم الأربعاء الموافق 15 مارس.