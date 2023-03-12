تتوقع هيئة الأرصاد الجوية في مصر أن سيشهد اليوم الأحد ارتفاعا بدرجات الحرارة، ويكثر التساؤل عن حالة الطقس اليوم الأحد 12-3-2023 عبر جوجل، ويسود طقس مائل للحرارة في النهار على القاهرة الكبرى وفي الوجه البحرى و السواحل الشمالية الشرقية وفي جنوب سيناء وشمال الصعيد، وطقس مائل للدفء على جميع السواحل الشمالية الغربية ، وحار على مناطق جنوب الصعيد ، وطقس بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

درجات الحرارة.. حالة الطقس اليوم الأحد 12-3-2023

ويتوقع أن تشهد حالة الطقس اليوم الأحد أتربة تكون عالقة نهارا على محافظات القاهرة الكبرى وبالوجه البحرى وفي مدن القناة ، ونشاط يكون على أغلب الأنحاء وتكون مثيرة للرمال والأتربة في أقصى الغرب وفي شمال الصعيد.

درجة الحرارة اليوم

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأحد: القاهرة الدرجة العظمى 29 درجة والدرجة الصغرى 16 درجة، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 13 درجة، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 12 درجة، ومحافظة سوهاج العظمى 29 درجة والدرجة الصغرى 13 درجة، وقنا العظمى 30 درجة والدرجة الصغرى 13 درجة، ومحافظة أسوان العظمى 30 درجة والدرجة الصغرى 14 درجة.



وفيما يلى بيان بكل درجات الحرارة على جميع المدن والعواصم في محافظات الجمهورية:



درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 16 والعظمى 29



درجات الحرارة فى العاصمة الإدارية الصغرى 15 والعظمى 29



درجات الحرارة فى 6 أكتوبر الصغرى 15 والعظمى 29



درجات الحرارة فى بنها الصغرى 15 والعظمى 29



درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 14 والعظمى 28



درجات الحرارة فى وادى النطرون الصغرى 14 والعظمى 28



درجات الحرارة فى كفر الشيخ الصغرى 16 والعظمى 29



درجات الحرارة فى المنصورة الصغرى 16 والعظمى 29



درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 15 والعظمى 28

درجات الحرارة فى شبين الكوم والصغرى 15 والعظمى 28



درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 15 والعظمى 28



درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 14 والعظمى 27



درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 15 والعظمى 27



درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 12 والعظمى 30



درجات الحرارة فى السويس الصغرى 14 والعظمى 28



درجات الحرارة فى العريش الصغرى 14 والعظمى 28



درجات الحرارة فى رفح الصغرى 14 والعظمى 28



درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 13 والعظمى 26



درجات الحرارة فى نخل الصغرى 04 العظمى 27



درجات الحرارة فى سانت كاترين الصغرى 06 والعظمى 22



درجات الحرارة فى الطور الصغرى 14 والعظمى 26



درجات الحرارة فى طابا الصغرى 14 والعظمى 26



درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 18 والعظمى 29



درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 13 والعظمى 23



درجات الحرارة فى العلمين الجديدة الصغرى 13 والعظمى 23



درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 12 والعظمى 21



درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 10 والعظمى 24



درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 12 والعظمى 26



درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 16 والعظمى 30



درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 15 و العظمى 29.