السبت 11 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

الأرصاد تحذر المواطنين من تخفيف الملابس: «عدم استقرار من مساء الإثنين»

الامطار
الامطار

كشف الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة بعد موجة الحرارة التي تتعرض لها البلاد.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء DMC"، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمُذاع عبر فضائية "DMC"، مساء اليوم السبت، إننا لا نزال في فصل الشتاء الذي يتميز في نهايته بتقلبات جوية متعددة.

وأضاف أن درجات الحرارة تصل على القاهرة الكبرى غدًا الأحد إلى 28 درجة مئوية، موضحًا أن درجات الحرارة مستمرة في الارتفاع حتى يوم الإثنين المقبل. 

وتابع: "نشاط للرياح والأتربة غدًا الأحد على المناطق الغربية وشمال الصعيد وتصل إلى القاهرة".

وأكد أن هناك كتلًا هوائية باردة تدخل إلى المناطق الغربية مع نشاط للرياح يوم الإثنين، موضحًا أن البلاد تدخل حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية بداية من مساء الإثنين المقبل.

وأوضح أن درجة الحرارة العظمى ستكون 20 درجة مئوية على القاهرة الكبرى يوم الثلاثاء المقبل، وتتقدم الأمطار إلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد والبحر الأحمر قبل أن تنحصر مجددًا بداية من يوم الأربعاء على السواحل الشمالية.

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