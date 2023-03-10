شبورة مائية صباحا وبرودة ليلا.. تفاصيل حالة الطقس غدا السبت

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، غداً يوم السبت الموافق 11 مارس 2023 بالمحافظات.

وقالت الهيئة أنها تتوقع أن يشهد غدا السبت، ارتفاعا بدرجات الحرارة ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية، وجنوب سيناء وشمال الصعيد، دافئ على السواحل الشمالية الغربية، حار على جنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

ويتوقع أن يشهد غدا شبورة مائية صباحا تكون كثيفة أحيانا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، ومدن القناة، ووسط سيناء وشمال الصعيد.

- درجات الحرارة المتوقعة غدًا السبت

درجة الحرارة بالقاهرة والوجه البحري العظمى 27- الصغرى 15

درجة الحرارة بالسواحل الشمالية العظمى 24- الصغرى 13

درجة الحرارة بجنوب سيناء العظمى 27- الصغرى 17

درجة الحرارة بشمال الصعيد العظمى 28- الصغرى 13

درجة الحرارة بجنوب الصعيد العظمى 31– الصغرى 16

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من برودة الطقس خلال ساعات الليل على كل الأنحاء، مشددة على ضرورة الاحتفاظ بالملابس الشتوية الثقيلة طوال ساعات اليوم منعًا للإصابة بنزلات البرد.

ونصح خبراء الأرصاد الجوية المواطنين عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس، منعًا لزيادة الإحساس بحرارة الجو.

فيما تشير خرائط الطقس إلى انقلاب الأحوال الجوية بداية من يوم الإثنين المقبل، لتتوافر فرص سقوط الأمطار الغزيرة على عدة مناطق من أنحاء الجمهورية، مصحوبة بالعواصف الرعدية.