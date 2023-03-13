الإثنين 13 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

أمطار متوسطة ببورسعيد ووقف الصيد بميناء الصيد لسوء الطقس

امطار ببورسعيد
امطار ببورسعيد

شهدت محافظة بورسعيد سقوط أمطار خفيفة مساء الاثنين، بعد أن ساده صباح اليوم رياح محملة بالأتربة وطقس حار أثر على الحركة بشوارع المحافظة.

وهبطت الأمطار الرياح المحملة بالأتربة، كما انخفضت درجات الحرارة عن معدلتها صباحا حيث انخفضت من 24 إلى 18 درجة.

وقال د.منصور بكري، رئيس حي المناخ، إن غرفة العمليات بالحي بالتنسيق مع غرفة عمليات محافظه بورسعيد تتابع على مدار الساعه تقلبات الطقس كما يتم التواصل مع هيئه الارصاد الجوية لمتابعة الطقس على مدار الساعة، لافتًا إلى أنه في حال سقوط أمطار كثيفة سيتم سحب مياه الأمطار من الشوارع من خلال سيارات النافوري ومعدات الحي.

وأعلنت محافظة بورسعيد في بيان رسمي حالة الطوارئ بعد تقرير هيئة الأرصاد الجوية بأنه يحتمل سقوط أمطار في بورسعيد أن المحافظ اللواء عادل الغضبان يتابع من خلال غرفة عمليات الطقس على مدار الساعة، بالتنسيق مع هيئة الأرصاد الجوية، وغرف العمليات الفرعية بالأحياء.

اخصائي أمراض الصدر إرتداء كمامات أرصاد الجوية الأرصاد الجوية الرياح المحملة بالأتربة الطبيعى

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