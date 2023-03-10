السبت 11 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

«احذروا التقلبات».. «الأرصاد» تكشف مفاجآت طقس الـ6 أيام المقبلة

طقس
طقس

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تعرض البلاد لموجة جديدة من التقلبات الجوية خلال الأيام المقبلة، وكشفت عن توقعاتها لحالة الطقس خلال 6 أيام، اعتبارا من غدٍ السبت وحتى الخميس المقبل.

وتابعت الهيئة، في بيان لها، أن توقعاتها تُشير إلى ارتفاع طفيف وتدريجي في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ويكون الطقس مائلا للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائلا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وباردا ليلا على أغلب الأنحاء.

وأضافت، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن البلاد تشهد خلال تلك الفترة ارتفاعًا تدريجيًّا في درجات الحرارة، مُحذّرة من التعرض المباشر للشمس وقت الظهيرة.

وأكدت هيئة الأرصاد أنه اعتبارًا من يوم الإثنين، 13 مارس، تعود الأجواء الشتوية من جديد مع زيادة فرص سقوط الأمطار.

وحسب صور الأقمار الصناعية الأخيرة وخرائط الطقس، فإنَّ البلاد تشهد حالة من عدم الاستقرار اعتبارًا من الاثنين المقبل، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد وسيناء ونشاط للرياح على بعض المناطق.

أما عن حركة الملاحة، فالأوضاع مستقرة حتى الآن، حيث تنشط الرياح الجنوبية الغربية ويتراوح ارتفاع الأمواج بين 1,5: 2 متر. 

وحذرت الهيئة من شبورة مائية كثيفة في ساعات الصباح الأولى، حسب بيان هيئة الأرصاد الجوية، والتي تتركز على الطرق المؤدية للقاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشرقية، ومن وإلى الطرق المؤدية من وإلى المسطحات المائية.

وفيما يلي بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس المتوقعة خلال هذه الفترة:

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رئيس التحرير

وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

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