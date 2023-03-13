صحيفة: أمريكا تتدخل فى السياسة العالمية وتحاول الهيمنة على الجميع

قالت صحيفة "جلوبال تايمز" فى تقرير لها، الإثنين، إن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة علي روسيا وإيران والصراعات التي تغذيها وتدعمها لا تلحق الضرر بمنافسيها فحسب، بل تمثل سلاحًا يضرب مصالح واشنطن.

وأكدت الصحيفة أن أمريكا تتدخل في السياسة العالمية، وتحاول الهيمنة على الجميع، إن قوة وسلطة الولايات المتحدة مبالغ فيها إلى حد كبير، وستفقد البلاد السيطرة حتمًا.

وأشارت إلى أن "واشنطن تعتمد في سياستها الخارجية بشكل كبير على القوة العسكرية والعقوبات بسبب التكنولوجيا، وهيمنتها المالية والوصول إلى الأسواق، ومع ذلك، فإن إمكانيات استخدام هذه الأدوات محدودة، فهي فعالة في نطاق معين، لكن إساءة استخدامها ستؤدي في النهاية إلى استنفاد موارد الولايات المتحدة".

وحذرت جلوبال تايمز من أن سعي واشنطن وراء الربح بدافع الجشع إلى أبعد حد ممكن، سيؤدي ذلك إلى تدمير أهرامهم المالية غير المستقرة".

قال د.مسلم شعيتو، المحلل السياسي ومدير مركز الحوار الروسي العربي، إن الولايات المتحدة الأمريكية بزعامة الناتو تستخدم ساحة الحرب لدمار أوكرانيا وروسيا والاقتصاد الأوروبي.

أضاف شعيتو خلال مداخلة هاتفية مع «إكسترا نيوز»، الخميس أن أمريكا لا تأخذ بعين الاعتبار من وقوع ضحايا هناك، مؤكدًا أن أمريكا مستمرة في توريد الأسلحة للمنظمات الإرهابية: «الغريب في الأمر اعتراف أوكرانيا بالمنظمات النازية، ما يؤكد أن الولايات المتحدة تستخدم الإرهاب مثلما استخدمه هتلر من قبل».

وأشار إلى أن روسيا أدوات المعركة اقتصاديًا بامتياز، ولم يتحقق ما كانت يتم السعي إليه من دمار الاقتصاد الروسي ورفع الأسعار بالعكس أصبحت هناك سلع بديلة لكل ما كان يُنتج في أوروبا ويُصدر إلى روسيا، مؤكدًا أن هناك خدمات لا تقل أهمية عن التي كانت توفرها الشركات الأوروبية في روسيا.

وأوضح أنه على الجانب السياسي استطاعت روسيا بناء علاقات واسعة من أمريكا اللاتينية مرورًا بإفريقيا والعالم العربي وآسيا.