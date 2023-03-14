يقدم الدستور مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 14-3-2023 والقنوات الناقلة وفقا لجدول المباريات الذي أعده الاتحاد المصري لكرة القدم الفيفا لبطولة الدوري المصري الممتاز في نسخته الـ 64 والذي انطلق خلال شهر أكتوبر الماضي بمشاركة كافة الفرق الرياضية في الدوري درجة الأولى.

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 14-3-2023 والقنوات الناقلة

يمكن متابعة مباريات النسخة الـ 64 من الدوري المصري من خلال شاشة مجموعة قنوات ON TIME SPORTS عبر القمر الصناعي نايل سات، حيث تنطلق تصفيات الأسبوع ال 22 من بطولة الدوري المصري الممتاز وفقا لجدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 14-3-2023 والقنوات الناقلة كما يلي التالي:

موعد مباراة نادي المصري البورسعيدي ضد نادي الزمالك في تمام الساعة السادسة مساء.

موعد مباراة نادي طلائع الجيش ضد نادي الأهلي في تمام الساعة السابعة مساء.

موعد مباراة نادي بيراميدز ضد نادي حرس الحدود في تمام الساعة السابعة مساء.

موعد مباراة نادي فيوتشر ضد نادي الداخلية في تمام الساعة السابعة مساء.

جدول مباريات دوري أبطال أوروبا 2023

يمكن لعشاق رياضة كرة القدم العالمية من الجمهور المصري متابعة مباريات الدوري الأوروبي اليوم الثلاثاء 14 مارس 2023 خلال الموسم الحالي من خلال الجدول الزمني الذي حدده الفيفا وهو كما يلي:

موعد مباراة نادي مانشستر سيتي (إنجلترا) ضد نادي لايبزيج (ألمانيا) في تمام الساعة العاشرة مساء.

موعد مباراة نادي بورتو (البرتغالي) ضد نادي إنتر ميلان (الإيطالي) في تمام الساعة العاشرة مساء.

ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز 2022_2023

جاء جدول ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز خلال الموسم الحالي 2022_2023 حتى الأسبوع الـ 22 من البطولة كما يلي:

1- مابولولو نادي الاتحاد السكندري و أحمد الشيخ نادي غزل المحلة برصيد 9 أهداف.

2- أحمد سيد زيزو نادي الزمالك برصيد 8 أهداف.

3- محمد حمدي زكي نادي أسوان ورزقي حمرون نادي فاركو و رفيق كابو نادي إنبي برصيد 7 أهداف.

4- رمضان صبحي نادي بيراميدز وأحمد ياسر ريان نادي سيراميكا كيلوباترا برصيد 6 أهداف.

5- جون أوكولي وجوزيف أوشا وعبد الرحمن نادي المقاولون العرب ومحمد شريف نادي الأهلي برصيد 5 أهداف.