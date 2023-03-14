الثلاثاء 14 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 14-3-2023 والقنوات الناقلة

كرة القدم
كرة القدم

يقدم الدستور مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 14-3-2023 والقنوات الناقلة وفقا لجدول المباريات الذي أعده الاتحاد المصري لكرة القدم الفيفا لبطولة الدوري المصري الممتاز في نسخته الـ 64 والذي انطلق خلال شهر أكتوبر الماضي بمشاركة كافة الفرق الرياضية في الدوري درجة الأولى.

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 14-3-2023 والقنوات الناقلة

يمكن متابعة مباريات النسخة الـ 64 من الدوري المصري من خلال شاشة مجموعة قنوات ON TIME SPORTS عبر القمر الصناعي نايل سات، حيث تنطلق تصفيات الأسبوع ال 22 من بطولة الدوري المصري الممتاز وفقا لجدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 14-3-2023 والقنوات الناقلة كما يلي التالي:

موعد مباراة نادي المصري البورسعيدي ضد نادي الزمالك في تمام الساعة السادسة مساء.

موعد مباراة نادي طلائع الجيش ضد نادي الأهلي في تمام الساعة السابعة مساء.

موعد مباراة نادي بيراميدز ضد نادي حرس الحدود في تمام الساعة السابعة مساء.

موعد مباراة نادي فيوتشر ضد نادي الداخلية في تمام الساعة السابعة مساء.

جدول مواعيد مباريات اليوم الإثنين 13 مارس 2023 وترتيب الدورى المصرى الممتاز

بيراميدز فى مهمة استعادة المركز الثانى بجدول الدورى أمام البنك الأهلى

جدول مباريات دوري أبطال أوروبا 2023

يمكن لعشاق رياضة كرة القدم العالمية من الجمهور المصري متابعة مباريات الدوري الأوروبي اليوم الثلاثاء 14 مارس 2023 خلال الموسم الحالي من خلال الجدول الزمني الذي حدده الفيفا وهو كما يلي:

موعد مباراة نادي مانشستر سيتي (إنجلترا) ضد نادي لايبزيج (ألمانيا) في تمام الساعة العاشرة مساء.

موعد مباراة نادي بورتو (البرتغالي) ضد نادي إنتر ميلان (الإيطالي) في تمام الساعة العاشرة مساء.

txt

مواعيد مباريات اليوم الأحد 12-3-2023 وترددات القنوات الناقلة

txt

تعرف على تشكيل البنك الأهلى وبيراميدز فى الدورى

ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز 2022_2023

جاء جدول ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز خلال الموسم الحالي 2022_2023 حتى الأسبوع الـ 22 من البطولة كما يلي:

1- مابولولو نادي الاتحاد السكندري و أحمد الشيخ نادي غزل المحلة برصيد 9 أهداف.

2- أحمد سيد زيزو نادي الزمالك برصيد 8 أهداف.

3- محمد حمدي زكي نادي أسوان ورزقي حمرون نادي فاركو و رفيق كابو نادي إنبي برصيد 7 أهداف.

4- رمضان صبحي نادي بيراميدز وأحمد ياسر ريان نادي سيراميكا كيلوباترا برصيد 6 أهداف.

5- جون أوكولي وجوزيف أوشا وعبد الرحمن نادي المقاولون العرب ومحمد شريف نادي الأهلي برصيد 5 أهداف.

اقرأ المزيد

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية 

مواعيد مباريات اليوم مواعيد مباريات الدوري المصري الممتاز قنوات On Time Sports الاتحاد المصرى لكرة القدم

رئيس التحرير

وائل لطفي

عالم جديد يتشكل

الأكثر قراءة

قناة السويس تحقق أعلى إيراد شهرى فى تاريخها مطلع 2023

فيروس «H3N2».. علامات وأعراض أحدث أنواع الإنفلونزا الهندية

أحمد ناجى يهاجم تامر أمين بسبب مطالبته برحيل اتحاد الكرة

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 14-3-2023 والقنوات الناقلة

المونيتور: ارتفاع صادرات مصر إلى الصين تعكس عمق العلاقات بين البلدين

أسعار الدواجن فى مصر اليوم الثلاثاء 14-3-2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

رباعى موسكو وأزمة سوريا.. «ابحث-دور-ع الديك»

منى رجب

فى شهر المرأة.. النضال مستمر

ماجد حبته

بنك بدولار واحد!

مؤمن المحمدي

فش الغل

القس. رفعت فكرى

شهر المرأة

جمال رشدي

لماذا تقدموا هم وتراجعنا نحن؟

بسنت حسن

جزيرة التعاسة «3-3»

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد..!

صور

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

«نساء مصر بالدنيا كلها».. فعالية تكريم انتصار السيسى لعدد من السيدات الملهمات (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

أفرج عنه الاحتلال بعد 17 عامًا.. من هو شيخ الأسرى الفلسطينيين فؤاد الشوبكى؟

هزة أم خطوة متوقعة.. كيف سيؤثر اتفاق السعودية وإيران على إسرائيل؟

وزير الخارجية يؤكد دعم مصر لصمود الأسرى الفلسطينيين فى السجون الإسرائيلية