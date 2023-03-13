الإثنين 13 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

تعرف على تشكيل البنك الأهلي وبيراميدز في الدورى

البنك الأهلي
البنك الأهلي

أعلن بابا فاسيليو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي عن تشكيل الفريق لمواجهة بيراميدز، ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرون من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.
وجاء التشكيل علي النحو التالي:

حراسة المرمي.. محمد أبو جبل

خط الدفاع.. سعيدو سيمبوري _ محمود الجزار _ أسامة إبراهيم _ اسحاقو يعقوبو

خط الوسط.. محمد فتحي _ محمود سيد_ محمد هلال _ كريم بامبو  _ أحمد ياسر

خط الهجوم.. محمود قاعود

وجاءت قائمة البدلاء علي النحو التالي:

احمد صبحي _عاصم صلاح _ رزاق سيسيه _حمدي علاء _ موسي دياوارا _ محمد بسيوني _ إسلام جابر _ أحمد ياسين  _ باسم مرسي


بينما أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة البنك الأهلي.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد توفيق - أحمد سامي - أسامة جلال - محمد حمدي

خط الوسط: وليد الكرتي - بلاتي توريه - إبراهيم عادل - مصطفى فتحي - عبد الله السعيد

خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - علي جبر - إسلام عيسى - عبد الله مجدي - محمود صابر - هشام محمد - محمد صادق - محمود دونجا - دودو الجباس.

بيراميدز الاهلى فريق البنك الأهلي البرتغالي جايمي باتشيكو تشكيل مباراة البنك الأهلي

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وائل لطفي

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