الأحد 12 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 12-3-2023 وترددات القنوات الناقلة

كرة القدم
كرة القدم

مع بداية الساعات الصباحية الأولى، يدور في ذهن عشاق الكرة والمحبين معرفة مواعيد مباريات اليوم الأحد 12-3-2023، وترددات القنوات الناقلة عبر جوجل، خلال كافة البطولات العالمية والمباريات.

مواعيد مباريات اليوم الأحد 12-3-2023 وترددات القنوات الناقلة

وتقدم "الدستور" جدول مباريات اليوم الأحد الموافق 12 مارس 2023 بالبطولات العالمية والمباريات الودية وكذلك ما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

وتبدأ مباريات دوري يلو السعودي، في الجولة 25 والتي سيخوض فيها فريق الأهلي مباراته بمباراة تكون من العيار الثقيل، كما سوف نتابع مباريات الجولة الـ27 في الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي سيحل فيها أرسنال ضيفاً في فولهام.

وبالدوري الإسباني، حيث إن عشاق برشلونة سيستعدون لمتابعة فريقهم خلال مواجهته ضد فريق أتلتيك بيلباو من ضمن الأسبوع الـ25، أما نتابع الزمالك بمباراته ضد فريق إنبي بالجولة الـ21 في الدوري المصري الممتاز.

مواعيد مباريات اليوم الأحد 12 مارس 2023 والقنوات الناقلة

جدول مباريات اليوم الأحد 12 مارس 2023

مباريات اليوم الأحد في الدوري المصري

أسوان - فيوتشر 15:00 مصر، 16:00 السعودية OnTime Sports HD 2.
الزمالك - إنبي 17:00 مصر، 18:00 السعودية OnTime Sports HD 1.

مباريات اليوم الأحد في الدوري الإنجليزي


وست هام - أستون فيلا 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports HD 3 Premium.
فولهام - أرسنال 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports HD 1 Premium.
مانشستر يونايتد - ساوثهامبتون 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports HD 2 Premium.
نيوكاسل - وولفرهامبتون 18:30 مصر، 19:30 السعودية beIN Sports HD 1 Premium.
 

مباريات اليوم الأحد في الدوري الإسباني

ريال مايوركا - ريال سوسيداد 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports HD 1.
إشبيلية - ألميريا 17:15 مصر، 18:15 السعودية beIN Sports HD 1.
فياريال - ريال بيتيس 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD 1.
أتلتيك بيلباو - برشلونة 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 1 Premium.
 

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مباريات اليوم في الدوري الإيطالي


ليتشي - تورينو 13:30 مصر، 14:30 السعودية AD Sports Premium 1
هيلاس فيرونا - مونزا 16:00 مصر، 17:00 السعودية AD Sports Premium 2
كريمونيني - فيورنتينا 16:00 مصر، 17:00 السعودية AD Sports Premium 1
روما - ساسولو 19:00 مصر، 20:00 السعودية AD Sports Premium 1
يوفنتوس - سامبدوريا 21:45 مصر، 22:45 السعودية AD Sports Premium 1
مباريات اليوم.

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