ترتيب هدافى الدورى الممتاز قبل مباريات اليوم

عاد أحمد الشيخ لاعب غزل المحلة للانفراد بصدارة قائمة هدافي الدوري الممتاز برصيد عشرة أهداف قبل انطلاق مباراة المقاولون وسموحة اليوم في الأسبوع الحادي والعشرين للمسابقة.

ويتقدم الشيخ على الأنجولي كريستوفاو مابولولو مهاجم الاتحاد السكندري بفارق هدف يليهما أحمد سيد زيزو برصيد 8 أهداف ورمضان صبحي نجم بيراميدز والجزائري رزقي حمرون مهاجم فاركو ومحمد حمدي زكي مهاجم أسوان ولكل منهم 7 أهداف.

ترتيب هدافي الدوري الممتاز قبل مباريات اليوم