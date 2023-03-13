الإثنين 13 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

بيراميدز فى مهمة استعادة المركز الثانى بجدول الدورى أمام البنك الأهلى

البنك الأهلي خسر
البنك الأهلي خسر مباراته الأخيرة أمام سيراميكا كليوباترا

يستضيف البنك الأهلي فريق بيراميدز في السادسة مساء اليوم بملعب المقاولون العرب في ختام مواجهات الأسبوع الحادي والعشرين للدوري الممتاز.

 

فريق البنك الأهلي بقيادة القبرصي بابا فاسيليو يحتل المركز الأخير برصيد 14 نقطة من انتصارين و8 تعادلات و10 هزائم وسجل 20 هدفًا ولديه ثاني أضعف دفاع في الدوري واهتزت شباكه 30 مرة بفارق هدف عن طلائع الجيش وحصل على نقطتين فقط من آخر خمس مباريات بالتعادل مع غزل المحلة وسموحة والهزيمة أمام فيوتشر وفاركو وسيراميكا كليوباترا ولا بديل أمامه سوى الفوز والوصول للنقطة 17 والتساوي مع طلائع الجيش وتخطي الإسماعيلي وحرس الحدود.

 

القبرصي بابا فاسيليو، المدير الفنى لفريق البنك الأهلى اختار 20 لاعبًا في قائمة المباراة، وهم: محمد أبو جبل وأحمد صبحى ومحمود الجزار وأحمد ياسين وسعيدو سيمبورى وعاصم صلاح وإسحاق يعقوب وأسامة إبراهيم ومحمد فتحى وحمدى علاء ومحمود سيد ومحمد هلال وأحمد ياسر ومحمد بسيونى ورزاق سيسيه وإسلام جابر وموسى دياورا وكريم بامبو ومحمود قاعود وباسم مرسى. 

 

وشهدت القائمة عودة محمد أبوجبل بعد شفاءه من الإصابة بينما يغيب أمير مدحت وأحمد سعيد وأحمد العش وفراس عايفية.

 

في المقابل يحتل بيراميدز بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو المركز الثالث برصيد 39 نقطة من 11 انتصارًا وستة تعادلات وثلاث هزائم وسجل 29 هدفًا ودخل مرماه 14 هدفًا وجمع 8 نقاط م آخر 4 مباريات بالفوز على طلائع الجيش وإنبي والتعادل مع المصري والزمالك ويسعى للفوز والوصول للنقطة 42 واستعادة المركز الثاني بفارق الأهداف عن فيوتشر.

 

البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق بيراميدز اختار 21 لاعبًا في  قائمة المباراة، وهم: أحمد الشناوي وشريف إكرامي وأحمد دعدور وعلي جبر وأحمد سامي وأسامة جلال وأحمد توفيق وعبد الله مجدي ومحمد حمدي وإبراهيم بلاتي توريه وإسلام عيسى ومصطفى فتحي ومحمود دونجا ومحمد صادق وهشام محمد ووليد الكرتي وعبد الله السعيد وإبراهيم عادل ومحمود صابر ودودو الجباس وفخر الدين بن يوسف.

 وشهدت القائمة غياب أحمد فتحي بسبب الإيقاف لحصوله على 3 إنذارات ورمضان صبحي ومحمد الشيبي وفخري لاكاى وكريم حافظ.

يدير المباراة حمادة القلاوي ويساعده يوسف البساطي وطارق مصطفى ومعهم مبروك نبيل حكمًا رابعًا ومصطفى مدحت حكم فيديو وشريف عبد الله مساعد حكم فيديو.

الدوري المصري الممتاز البنك الأهلي فريق بيراميدز القبرصي بابا فاسيليو البرتغالي جايمي باتشيكو

رئيس التحرير

وائل لطفي

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