الإثنين 13 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تركيب وصلات وعدادات مجانية وفتح ملفات للمشتركين بأسيوط (صور)

جانب من الحدث
جانب من الحدث

واصلت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، فعاليات اليوم الرابع للأسبوع المائي ضمن الحملة القومية لترشيد استهلاك المياه تحت شعار كل نقطة بتفرق.

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وزار الفريق التوعوي بالشركة الأسر الأولى بالرعاية وتركيب وصلات مياه وعدادات مجانية طبقا البروتوكول المبرم بين الشركة والجمعيات الخيرية، إضافة إلى عربة خدمة عملاء التي تفتتح ملفات للمشتركين الجدد وتستقبل شكاوى المواطنين بقرية  الحواتكة واستقبال استفساراتهم والرد عليها.

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يأتي هذا في إطار حرص الشركة على تقديم أفضل الخدمات بالتوسع في ميكنة كافة الخدمات نحو التحول الرقمي ورقمنة الأداء الذي ينسجم مع الرؤية التنموية لمصر المستقبل.

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وأكد المهندس على الشرقاوي، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب للشركة أن جميع جهود العاملين بالشركة تتكاتف من أجل بناء الثقة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، فى إطار توجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي نحو ميكنة الخدمات.

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وأكدت نادية زوزو، رئيس إدارة خدمة العملاء، أنه يمكن لأى عميل الابلاغ عن اى شكوى تواجهه المواطن عبر مختلف قنوات التواصل التى تمتلكها الشركة للتواصل مع عملائها الكرام عبر موقعها الالكترونى أو صفحتها الرسمية للتواصل الاجتماعي وكذلك التواصل عبر الخط الساخن على رقم 01223090240 أو على الواتساب على رقم 01206179891 أو الاتصال من على اى رقم أرضى على 125.

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اضافة إلى قيام الفريق التوعوي بمياه اسيوط بعمل ورش سباكة وتركيب قطع موفرة بجمعية تنمية المجتمع بقرية الحواتكة بمركز منفلوط وذلك ضمن الحملة القومية لترشيد استهلاك المياه تحت شعار كل نقطة بتفرق خلال فعاليات الأسبوع المائي، فضلاً عن أعمال الصيانة والإصلاح للحنفيات والخلاطات وكافة أنواع السباكة داخل دورات المياه.

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وتم تدريبهم على كيفية تركيب القطع الموفرة حيث توفرنحو 50% من كمية المياه المستخدمة، عن طريق خلط كمية معينة من الهواء بالمياه المتدفقة وبإعطاء نفس قوة الضغط دون أن تضعف قوة المياه والذي ينعكس ايضا على قيمة فاتورة الاستهلاك.

الأسر الأولى بالرعاية التحول الرقمي الحملة القومية لترشيد استهلاك المياه الخدمات المقدمة للمواطنين الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي العضو المنتدب للشركة تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ترشيد استهلاك المياه جمعية تنمية المجتمع

رئيس التحرير

وائل لطفي

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