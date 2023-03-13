الإثنين 13 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

مناقشة كتاب «معارك نجيب محفوظ المجهولة» في بتانة.. الخميس

كتاب معارك نجيب محفوظ
كتاب" معارك نجيب محفوظ المجهولة"

تقيم مؤسسة بتانة للنشر مناقشة كتاب "معارك نجيب محفوظ المجهولة" للكاتب الصحفي طارق الطاهر رئيس تحرير مجلة "الثقافة الجديدة"، بمقر الدار في باب اللوق في السابعة من مساء الخميس المقبل.

يناقش الكتاب الدكتور هشام زغلول، والدكتور أسامة السعيد، ويدير النقاش الكاتب الصحفي إيهاب الحضري.

الكتاب حلقة جديدة من مشروع توثيق سيرة عملاق الرواية العربية بأسلوب مختلف، سواء عبر ملفه الوظيفي، أو إهداءات كتبه، أو ملفه القضائي، ويعد هذا الكتاب الثالث لـ«الطاهر» عن «محفوظ»، بعد «نجيب محفوظ بختم النسر»، و«بعلم الوصول.. تاريخ جديد للسيرة المحفوظية».

ومن أجواء كتاب "نجيب محفوظ - بخط اليد وعلم الوصول: تاريخ جديد للسيرة المحفوظية" نقرأ: "يسعى هذا الكتاب إلى الكشف عن حكايات موثَّقة عن علاقة نجيب محفوظ بالثورات وبالسياسة والدين والنقاد، ونظرة المستشرقين والمستعربين والباحثين لأعماله، كما يرصد علاقته بالأجيال المختلفة من المبدعين والسينمائيين ورجال السياسة وزوجات الرؤساء، كل ذلك من خلال قراءة دقيقة لإهداءات مكتبته التي احتفظ بها طيلة حياته، واعتبرها من أسراره وتاريخه الذي يستحقُّ إلقاء الضوء عليه بعمق وبصيرة. ويتضمَّن الكتاب كذلك معرضًا بخطِّ يد كبار المثقفين والأدباء ومحبي نجيب محفوظ من أمثال: توفيق الحكيم، زكي نجيب محمود".

يُذكر أن طارق الطاهر من مواليد 1969، حاصل على ليسانس الآداب، قسم اللغة العربية بجامعة القاهرة 1990، شارك في عام 1992 في تأسيس جريدة أخبار الأدب التى تصدر عن مؤسسة أخبار اليوم، ويرأس تحريرها منذ يوليو 2014، وحصل على العديد من الجوائز والتكريمات منها: الجائزة الأولى في مسابقة التفوق الصحفى من نقابة الصحفيين في المجال الثقافى عام 2010، وقام بالتحكيم في جائزة الدولة التشجيعية في القصة القصيرة، وبالتحكيم في جائزة الدولة التشجعية في مجال الإعلام 2019، وجائزة نجيب محفوظ 2018، وله العديد من المؤلفات منها "نجيب محفوظ بختم النسر"، "ملحمة الدم والحبر"، "جمال الغيطانى.. حارس المدينة".

معارك نجيب محفوظ المجهولة طارق الطاهر مجلة الثقافة الجديدة دار بتانة للنشر الدكتور هشام زغلول الدكتور أسامة السعيد ايهاب الحضري

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