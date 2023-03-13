الإثنين 13 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

قصور الثقافة تطلق أسبوعا ثقافيا جديدا ضمن «أهل مصر» غدًا

الهيئة العامة لقصور
الهيئة العامة لقصور الثقافة

تنطلق غدًا الثلاثاء، فعاليات الأسبوع الثقافي السادس لمشروع أطفال "أهل مصر" الذي تقيمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة الفنان هشام عطوة، بمحافظة القاهرة، لـ ٢٠٠ طفل من أطفال مصر في المحافظات الحدودية: "شمال سيناء، جنوب سيناء، حلايب والشلاتين وأبورماد بمحافظة البحر الأحمر، الوادي الجديد، مطروح، أسوان" وأطفال الأسمرات"، والذي ينفذ في الفترة من 14 حتى 21 مارس الحالي.

يتضمن الأسبوع عددًا من الزيارات الميدانية التثقيفية التي تتخللها ورش حكي توعوية لترسيخ الهوية والمواطنة وتعزيز ثقافة التفكير لدى الطفل، وتبدأ بزيارة قصر عابدين، متحف الحضارة، مجمع الأديان، الأهرامات، بانوراما أكتوبر، وحديقة الحيوان.

كما تتضمن الفعاليات تنفيذ عدة ورش ثقافية وفنية منها: الحكواتي بعنوان "اتعرف على بلدي"، ورشة عمل مطويات بعنوان "مصر الحضارة والمستقبل"، ورشة الصحفي الصغير بإشراف الكاتب فؤاد مرسى، إلقاء الشعر بإشراف شاعر مدحت العيسوي، إلى جانب ورش حرف يدوية في مجالات المشغولات الكلنكان، وخيامية، وإعادة تدوير بخامات البيئة، وأركت خشب، حلي، مشغولات بالخرز، عمل منسوجات تراثية، ورش فنون تشكيلية لتحليل سلوكيات الأطفال وتعديلها عن طريق الفن، بالإضافة لورش فنون الأداء المختلفة في المسرح.

مشروع "أهل مصر" تقيمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، ضمن برامج الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د.حنان موسى، وينفذه إقليم القاهرة الكبرى الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، بهدف الاهتمام بأطفال مصر في المحافظات الحدودية ودمجهم مع أطفال مصر في القاهرة، واكتشاف مواهبهم وقدراتهم المختلفة وتعريفهم بتاريخ بلدهم ويأتي في إطار استراتيجية العدالة الثقافية لوزارة الثقافة.

جدير بالذكر أن مشروع أهل مصر نفذ أول أسابيع المرحلة الثالثة بمحافظة الإسماعيلية في الفترة من 1 إلى 9 أغسطس الماضي، والأسبوع الثاني بمحافظة الإسكندرية فى الفترة من 25 أغسطس حتى 2 سبتمبر الماضي، والاسبوع الثالث بمحافظة بورسعيد فى الفترة من ٥ حتى ١١ أكتوبر الماضى بمشاركة 200 طفل في كل أسبوع، كما سبق تنفيذ 17 أسبوعا ثقافيا في المرحلتين السابقتين للمشروع الذي انطلق في 2018، إضافة إلى ملتقى ثقافي بالقاهرة.

مشروع أطفال أهل مصر الهيئة العامة لقصور الثقافة الأسبوع الثقافي شمال سيناء المحافظات الحدودية الفنان هشام عطوة

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