مكتبة مصر الجديدة للطفل تحتفل باليوم العالمى لمتلازمة داون.. غدًا

تحتفل مكتبة مصر الجديدة للطفل، في العاشرة من صباح غدٍ الثلاثاء، باليوم العالمى لمتلازمة داون، الذي يصادف الحادي والعشرين من شهر مارس من كل عام.

وفي هذا الصدد، أكد الدكتور نبيل حلمى، رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة التابع لها المكتبة، أهمية دمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، ومن ضمنهم الأشخاص من ذوي متلازمة داون في المجتمع، وجعلهم على قدم المساواة مع كل أفراد المجتمع في جميع الجوانب والمجالات المتاحة كالصحة والتعليم والعمل والتأهيل وإعادة التأهيل، والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم لتنمية وتطوير قدراتهم وإمكانياتهم، وتعزيز الشراكة المجتمعية مع أفراد ومؤسسات المجتمع بما يخدم قضايا الإعاقة.

وأشار "حلمى" إلى أنه من خلال استراتيجية جمعية مصر الجديدة، على توفير البرامج والأنشطة المجتمعية والتأهيلية والتي تعمل على تعزيز الدمج الاجتماعي للأشخاص من ذوي الإعاقة الذهنية، بالإضافة إلى تقديم الدعم والمساندة إلى أسر الأشخاص ذوي الإعاقة والعاملين في المجال، ورفع درجة الوعي العام بقضايا الإعاقة وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أسوة بأقرانهم الأصحاء للوصول إلى مجتمع متوازن.

وتستضيف المكتبة مجموعة من الأطفال ذوى الإعاقات الذهنية، وتقدم الدكتورة هدى محمد محمدى مدرس علم النفس- تخصص ذوى الاحتياجات الخاصة كلية الدراسات العليا للطفولة جامعة عين شمس، ندوة لأولياء الأمور عن كيفية التعايش مع إعاقات أطفالنا.

كما تقدم داليا الشربينى ورشة فنية للأطفال بمناسبة عيد الأم، بجانب تصميم فانوس رمضان للأطفال، ضمن احتفالات المكتبة بقرب قدوم شهر رمضان المعظم.