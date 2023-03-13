من بينها «مثنوى سلسلة الذهب».. جديد المركز القومى للترجمة

"مثنوي سلسلة الذهب"، واحد من العناوين الجديدة التي يستعد المركز القومي للترجمة لطرحها، بين عدد كبير من الإصدارات المترجمة من لغات شتى إلى العربية والتي نستعرضها لكم في هذا التقرير.

يصدر قريبًا "مثنوي سلسلة الذهب"، كتاب الشاعر الفارسي نور الدين عبدالرحمن الجامي، ترجمة سامية شاكر عبداللطيف سلامة، تقديم ومراجعة محمد نور الدين عبدالمنعم.

"مثنوي سلسلة الذهب"، ألفه "الجامي" على نسق "حديقة الحقيقة لسنائي"، يتناول الكتاب شرح القضايا الفلسفية والأخلاقية والمذهبية المختلفة مع بعض التمثيلات والحكايات.

ويحتوي "مثنوي سلسلة الذهب" على أكثر من ستة آلاف بيت تقريبًا، مقسم إلى ثلاثة كتب، الأول ينتهي بمنظومة "اعتقاد نامه"، والثاني يشتمل على عدة قصص تدور حول العشق الصوفي، والثالث عبارة عن منظومة في حدود 500 بيت نظمه الجامي باسم السلطان بايزيد الثاني.

ــ المعرفة المستدامة.. نظرية في الدراسات البينية

والكتاب الثاني من تأليف روبرت فرودمان، وترجمة محمد العشري، سمر حجازي، آية خضر، محمود مجدي، ومراجعة مرسي عواد وتقديم أحمد درويش.

يعرض كتاب "المعرفة المستدامة .. نظرية في الدراسات البينية"، لنظرية مقترحة في مجال الدراسات البينية بعد أن أخذ هذا المجال مكانه في صدارة الدراسات الإنسانية المعاصرة.

ففي محاولة لاستعادة دور الفلسفة في كل من الأكاديمية والمجتمع، يؤسس المؤلف نظريته على تمييز المفاهيم الجديدة الملتبسة في الدراسات البينية في حين يفحص المنتج المعرفي المعاصر داخل الجامعة وخارجها.

ولا يطمح "روبرت فرودمان"، مؤلف الكتاب، إلى تقديم إجابات شافية ولا تعريفات جامعة بقدر ما يسعى إلى إثارة الأسئلة التي هي جزء من التقليد الفلسفي الأصيل الذي ينتمي إليه بصفته أكاديميًا متخصصًا في الفلسفة والدين. ولأن السؤال لا الإجابة، هي جوهر أزمة إنسان ما بعد الحداثة، نجده، يتبنى منهجًا للتفكير ويقنع به وسيلة وغاية.

ــ هبة الفلاسفة.. إعادة التفكير في التبادلية

وكتاب هبة الفلاسفة.. إعادة التفكير في التبادلية من تأليف مارسيل إيناف، وترجمة منال بشير ومراجعة عمرو زكريا عبدالله. ومما جاد على الغلاف الخلفي للكتاب نقرأ: عندما يتعلق الأمر بالعطاء، يود الفلاسفة لو كانوا أكثر سخاء، لكن بالنسبة لهم، فكل شكل من أشكال التبادل يكون مشوبًا بشائبة تجارية.

وفي العقود الأخيرة، جعل عدد من الفلاسفة من مثل جاك دريدا، ليفيناس، وماريون ولوفور ودمب، ريكور، الهبة مركزًا لأعمالهم وجعلوها موضع تأمل.

وقد كان مارسيل إيناف، مؤلف هذا الكتاب، قلقًا باعتباره أنتروبولوجيا، لأن الفلسفة قد فشلت في التمييز بين الأنواع المختلفة من العطاء، ومن ثم يعرض كتاب "هبة الفلاسفة.. إعادة التفكير في التبادلية"، وجهات نظر هؤلاء الفلاسفة والمفكرين في هذه القضية الفلسفية العميقة.

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