الإثنين 13 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الرئيس الصيني يلتقي نظيره الأوكراني «افتراضيًا» بعد زيارة محتملة لموسكو

الرئيس الصيني، شي
الرئيس الصيني، شي جين بينج

يعتزم الرئيس الصيني، شي جين بينج عقد لقاء عبر الإنترنت مع الرئيس الاوكراني  فلاديمير زيلينسكي، وذلك على الأرجح بعد زيارة محتملة لموسكو.

ووفقا لما نقلته  صحيفة وول ستريت جورنال نقلاً عن مصادر خاصة، فان لقاء شي جين بينج مع نظيره الأوكراني ستكون الأولى من نوعها منذ اندلاع العملية الروسية الأوكرانية.

واشنطن وبروكسل تعززان التعاون ضد روسيا

يأتي هذا فيما أعلنت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عن أنهما يتخذان خطوات جديدة لمنع الدول من الالتفاف على العقوبات ضد روسيا.

وجاء في بيان مشترك، صادر في أعقاب لقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بواشنطن، يوم الجمعة: "نعمق العمل المشترك لضمان تطبيق عقوباتنا والقيود على الصادرات، وكذلك منع التحايل عليها أو التعويض عنها، بما في ذلك عن طريق توسيع الإجراءات لمنع روسيا من من الوصول للموارد التي تدعم آلتها الحربية".

الرئيس الصيني شي جين بينج فلاديمير زيلينسكي الرئيس الأوكراني صحيفة وول ستريت جورنال

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وائل لطفي

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