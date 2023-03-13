صبحي: «نادي شباب العرب» أول منصة حوارية للشباب من أبناء الجاليات العربية

صبحي: «نادي شباب العرب» أول منصة حوارية للشباب من أبناء الجاليات العربية
دشن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، فعاليات "نادي شباب العرب"، بمركز الابتكار الشبابي والتعلم بالجزيرة، ضمن فعاليات عام الشباب العربي 2023، والذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه بوزراء الشباب والرياضة العرب على هامش انعقاد اجتماعات الدورة 45 لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب بالقاهرة.
وعقب تدشين "نادي شباب العرب"، شارك وزير الشباب والرياضة في الجلسة الحوارية الأولى بعنوان "الهوية الثقافية العربية"، بحضور السفير محمد العرابي - وزير الخارجية الأسبق، الخبير بوحدة السياسات بوزارة الشباب والرياضة، السفير علاء موسى مساعد وزير الخارجية للشئون العربية.
وأكد وزير الشباب والرياضة أن النادي أول منصة حوارية للشباب العربي من أبناء الجاليات العربية بمصر والوافدين والشباب المصري، تقام فعالياته كل شهر على مدار عام الشباب العربي 2023، للاستماع إلى آرائهم، وبناء جسور من التواصل بين شباب الدول العربية والاستثمار في طاقاتهم وأفكارهم، وتبادل التجارب والخبرات لخدمة أوطانهم العربية، وللتعارف على الهوية العربية وتبادل الثقافات العربية وترسيخ الهوية العربية لدى الشباب العربي.
وأوضح "صبحي" أن من ضمن أهداف عام الشباب العربي هو معرفة واقع الشباب العربي وأهم التوجهات المستقبلية حول سلوكيات الشباب وتطلعاتهم ورؤيتهم، وتشجيع الشباب العربي على المشاركة المجتمعية الهادفة وتبادل الأفكار والخبرات مع الحكومات العربية، مشيراً إلى أن توجيهات الرئيس بالعمل خلال عام الشباب العربي على تنظيم حزمة من الأنشطة بالتناوب بين العواصم العربية المختلفة على مدار العام، لتعميق أواصر العلاقات على المستوى الشعبي بين الشباب، ومساعدتهم في التصدي للشائعات وتصويب الانحرافات الفكرية ومواجهة الأفكار المغلوطة والهدامة والمتطرفة والظواهر السلبية التي تلقي بظلالها على الوعي المجتمعي.
وأشار الدكتور أشرف صبحي إلى أن وزارة الشباب والرياضة أعدت أجندة تضمنت 44 برنامجاً مقدمة من كافة الدول العربية للتنفيذ خلال العام، بالإضافة إلى الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، وقطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، موضحاً أن مصر لها النصيب الأكبر منها، حيث يتم تنفيذ ما يقرب من 18 برنامجاً، بدأت بإطلاق مسابقة لتصميم شعار لعام الشباب العربي، ثم برنامج ملتقى الفتاه العربي، وبرنامج إعداد القائد العربي، وملتقى القيادات الشبابية الإعلامية العربية.
وأعلن "صبحي" إسناد مهمة الإشراف على "نادي شباب العرب" للسفير محمد العرابي وزير الخارجية الاسبق، الخبير بوحدة السياسات بوزارة الشباب والرياضة.
ومن جانبه، تحدث السفير علاء موسى مساعد وزير الخارجية للشئون العربية عن حجم التحديات التي تواجهها الدول العربية خلال الفترة الحالية، وضرورة التكاتف العربي لمواجهة هذه التحديات، مشيراً إلى ضرورة الاعتماد علي الشباب والاستماع إلى رؤاهم لمواجهة هذه التحديات، مضيفاً أن "نادي شباب العرب" أحد قنوات التواصل المباشر بين الشباب العربي.
ومن جهته، أكد السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، الخبير بوحدة السياسات وتطوير الأعمال بوزارة الشباب والرياضة، أن العالم أجمع يمر بتحديات كبيرة، مشيراً إلى أن الأجيال الحالية من الشباب لديها تحديات لم نعهدها على مر التاريخ، لذا يجب علي الجميع مساعدة الشباب في هذه الفترة والإهتمام بقضايا الشباب وعلي رأسها قضية الوعي.
حضر الفعاليات اللواء إسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب، الدكتور تامر عطب البركي نائب القنصل العراقي، نجوي صلاح رئيس الإدارة المركزية لتنمية الشباب، الدكتور عمرو الحداد مساعد الوزير للتنمية الرياضية، مصطفي مجدي ومصطفي عز العرب معاوني الوزير، علاء الدين الدسوقي مدير عام الإدارة العامة للبرامج الثقافية والفنية، رانيا سامي مدير عام الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات، وعدد من شباب الجاليات العربية بمصر.