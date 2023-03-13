صبحي: «نادي شباب العرب» أول منصة حوارية للشباب من أبناء الجاليات العربية

دشن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، فعاليات "نادي شباب العرب"، بمركز الابتكار الشبابي والتعلم بالجزيرة، ضمن فعاليات عام الشباب العربي 2023، والذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه بوزراء الشباب والرياضة العرب على هامش انعقاد اجتماعات الدورة 45 لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب بالقاهرة.

وعقب تدشين "نادي شباب العرب"، شارك وزير الشباب والرياضة في الجلسة الحوارية الأولى بعنوان "الهوية الثقافية العربية"، بحضور السفير محمد العرابي - وزير الخارجية الأسبق، الخبير بوحدة السياسات بوزارة الشباب والرياضة، السفير علاء موسى مساعد وزير الخارجية للشئون العربية.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن النادي أول منصة حوارية للشباب العربي من أبناء الجاليات العربية بمصر والوافدين والشباب المصري، تقام فعالياته كل شهر على مدار عام الشباب العربي 2023، للاستماع إلى آرائهم، وبناء جسور من التواصل بين شباب الدول العربية والاستثمار في طاقاتهم وأفكارهم، وتبادل التجارب والخبرات لخدمة أوطانهم العربية، وللتعارف على الهوية العربية وتبادل الثقافات العربية وترسيخ الهوية العربية لدى الشباب العربي.

وأوضح "صبحي" أن من ضمن أهداف عام الشباب العربي هو معرفة واقع الشباب العربي وأهم التوجهات المستقبلية حول سلوكيات الشباب وتطلعاتهم ورؤيتهم، وتشجيع الشباب العربي على المشاركة المجتمعية الهادفة وتبادل الأفكار والخبرات مع الحكومات العربية، مشيراً إلى أن توجيهات الرئيس بالعمل خلال عام الشباب العربي على تنظيم حزمة من الأنشطة بالتناوب بين العواصم العربية المختلفة على مدار العام، لتعميق أواصر العلاقات على المستوى الشعبي بين الشباب، ومساعدتهم في التصدي للشائعات وتصويب الانحرافات الفكرية ومواجهة الأفكار المغلوطة والهدامة والمتطرفة والظواهر السلبية التي تلقي بظلالها على الوعي المجتمعي.

وأشار الدكتور أشرف صبحي إلى أن وزارة الشباب والرياضة أعدت أجندة تضمنت 44 برنامجاً مقدمة من كافة الدول العربية للتنفيذ خلال العام، بالإضافة إلى الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، وقطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، موضحاً أن مصر لها النصيب الأكبر منها، حيث يتم تنفيذ ما يقرب من 18 برنامجاً، بدأت بإطلاق مسابقة لتصميم شعار لعام الشباب العربي، ثم برنامج ملتقى الفتاه العربي، وبرنامج إعداد القائد العربي، وملتقى القيادات الشبابية الإعلامية العربية.

وأعلن "صبحي" إسناد مهمة الإشراف على "نادي شباب العرب" للسفير محمد العرابي وزير الخارجية الاسبق، الخبير بوحدة السياسات بوزارة الشباب والرياضة.

ومن جانبه، تحدث السفير علاء موسى مساعد وزير الخارجية للشئون العربية عن حجم التحديات التي تواجهها الدول العربية خلال الفترة الحالية، وضرورة التكاتف العربي لمواجهة هذه التحديات، مشيراً إلى ضرورة الاعتماد علي الشباب والاستماع إلى رؤاهم لمواجهة هذه التحديات، مضيفاً أن "نادي شباب العرب" أحد قنوات التواصل المباشر بين الشباب العربي.

ومن جهته، أكد السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، الخبير بوحدة السياسات وتطوير الأعمال بوزارة الشباب والرياضة، أن العالم أجمع يمر بتحديات كبيرة، مشيراً إلى أن الأجيال الحالية من الشباب لديها تحديات لم نعهدها على مر التاريخ، لذا يجب علي الجميع مساعدة الشباب في هذه الفترة والإهتمام بقضايا الشباب وعلي رأسها قضية الوعي.

حضر الفعاليات اللواء إسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب، الدكتور تامر عطب البركي نائب القنصل العراقي، نجوي صلاح رئيس الإدارة المركزية لتنمية الشباب، الدكتور عمرو الحداد مساعد الوزير للتنمية الرياضية، مصطفي مجدي ومصطفي عز العرب معاوني الوزير، علاء الدين الدسوقي مدير عام الإدارة العامة للبرامج الثقافية والفنية، رانيا سامي مدير عام الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات، وعدد من شباب الجاليات العربية بمصر.