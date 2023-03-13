أرقام قياسية لقناة السويس فى 2023.. أعلى إيراد وعبور تاريخى

استهلت قناة السويس الممر الملاحي الأهم عالميًا عام 2023، بحزمة من الأرقام القياسية التاريخية، تشير إلى عام مميّز لشريان حياة التجارة العالمية.

أعلى عبور يومى فى تاريخ القناة

حققت قناة السويس، الإثنين، أعلى معدل عبور يومي في تاريخ القناة، حيث عبرت 107 سفن من الاتجاهين دون انتظار، بإجمالي حمولات صافية قدرها 6.3 مليون طن، بحسب بيان للهيئة.

وبلغ عدد السفن العابرة للقناة من اتجاه الشمال 56 سفينة بحمولات صافية قدرها 3.4 مليون طن، و51 سفينة من اتجاه الجنوب، بإجمالي حمولات صافية 2.9 مليون طن.

مرور أكبر سفن حاويات في العالم

تصدرت حركة الملاحة اليوم من اتجاه الشمال سفينة الحاويات العملاقة "EVER GIFTED" المصنفة كواحدة من أكبر سفن الحاويات في العالم بحمولة كلية 223 ألف طن، في رحلتها القادمة من اليونان والمتجهة إلى ماليزيا.

فيما جاءت سفينة الحاويات "COSCO SHIPPING UNIVERSE" التي ترفع علم هونج كونج على رأس قافلة الجنوب بحمولة كلية قدرها 232 ألف طن في رحلتها القادمة من سنغافورة والمتجهة إلى اليونان.

عبور أنواع مختلفة من السفن

وتسجل حركة الملاحة بالقناة، اليوم، عبور أنواع مختلفة من السفن العملاقة، حيث تعبر 25 سفينة حاويات و28 سفينة صب، بالإضافة إلى عبور 33 ناقلة، و6 سفن من حاملات السيارات، و15 سفينة من الأنواع المختلفة تتنوع ما بين سفن متعددة الأغراض وسفن بضائع عامة وغيرها.

170.0 % ارتفاعًا فى الإيراد الشهرى للقناة

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن قناة السويس حققت أعلى عائد شهري في تاريخها، بنحو 23 مليار جنيه في يناير 2023، مقابل 8.5 مليار جنيه في الشهر ذاته من العام الماضي 2022، بنسبة ارتفاع 170.5%.

ووفق أحدث تقرير صادر عن جهاز التعبئة والإحصاء، فإن عائدات قناة السويس بلغت 113.6 مليار جنيه خلال أول 8 أشهر من العام المالي الحالي 2022/ 2023، بارتفاع العائدات الشهرية من 13.3 مليار جنيه في شهر يوليو 2022 لـ14.2 مليار جنيه فى أغسطس 2022، و13.3 مليار جنيه في سبتمبر 2022، و14.3 مليار جنيه في أكتوبر 2022، و17.3 مليار جنيه في نوفمبر 2022، و18.2 مليار جنيه فى شهر ديسمبر 2022، و23 مليار جنيه فى يناير 2023.

21.5 % نموًا فى السفن العابرة بالمجرى الملاحى

كما أظهر التقرير أن هناك نموًا في أعداد السفن العابرة في قناة السويس شهريًا بنسبة 21.5%، لتصل إلى 2155 سفينة وناقلة بترول مطلع 2023 مقابل 1774 سفينة وناقلة بترول خلال الفترة المناظرة من العام السابق، وتضاعف عدد ناقلات البترول العابرة من 394 لـ677 ناقلة، وارتفع عدد السفن العابرة الأخرى من 1380 لـ1478 سفينة خلال فترة المقارنة ذاتها.

وسجلت الحمولة الصافية للسفن في قناة السويس شهريًا نموًا بنسبة 16.3%، لترتفع إلى حدود 123.5 مليون طن مطلع عام 2023، مقابل 106.2 مليون طن خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه.

القناة الجديدة كلمة السر

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن الطفرة الكبيرة التي تشهدها معدلات العبور اليومية بالقناة ما كان لها أن تتحقق لولا مشروع قناة السويس الجديدة الذي نجح في زيادة الطاقة العددية والاستيعابية للقناة ورفع جاهزية القناة لاستقبال الأجيال الحالية والمستقبلية من السفن العملاقة ذات الغواطس الكبيرة.

ولفت ربيع، في بيان صادر في 13 مارس 2023، إن المعدلات غير المسبوقة التي تسجلها حركة الملاحة بالقناة تعكس بعد رؤية القيادة السياسية حول الجدوى الفنية والاقتصادية لمشروعات تطوير المجرى الملاحي على المديين القصير والمتوسط، وما تحمله للأجيال القادمة من خير وفير.

وأكد على استكمال العمل وفق استراتيجية طموحة لتطوير المجرى الملاحي من خلال المضى قدمًا نحو تنفيذ مشروع تطوير القطاع الجنوبي للقناة، بما سيسمح بزيادة معدلات الأمان الملاحي في هذا القطاع الهام بنسبة 28%، وزيادة القدرة الاستيعابية للقناة بنحو 6 سفن إضافية.