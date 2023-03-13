رسالة الملكة رانيا لابنتها.. «حملكِ أبوكِ في عينيه قبل ذراعيه»

تصدرت رسالة الملكة رانيا لإبنتها التى تزوجت بالأمس محركات البحث على جوجل، حيث كتبت لها رسالة مؤثرة بمناسبة زواجها، وقد احتفت الملكة رانيا العبد الله زوجة العاهل الأردنى بحفل زفاف ابنتها الأميرة إيمان.

كان حفل الزفاف كما وصفه رواد السوشيال ميديا رقيق، وقد ضم حفل الزفاف عددا من أفراد العائلة الهاشمية المالكة، وأفراد عائلة السيد جميل ألكساندر ترميوتس، بحسب ما نقلته فضائية المملكة الأردنية.

بالإضافة الى أنه شاركت انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وابنته آية، أمس، في حفل زفاف الأميرة إيمان، كريمة العاهل الأردني.

رسالة الملكة رانيا لابنتها الاميرة إيمان

وقد نالت رسالة الملكة رانيا لابنتها تداول كبير على السوشيال ميديا حيث قالت فى بداية رسالتها المؤثرة التى لاقت تفاعل كبير على السوشيال ميديا :«كأنه الأمس، يوم ازدانت الدار بقدوم أميرتنا، حملكِ أبوكِ في عينيه قبل ذراعيه».

وتحدثت فى رسالتها المؤثرة عن مدى الشبه بين الأميرة إيمان وأبيها وأنها تشبهه فى الايتسامة حيث تضحك وقالت خلال رسالتها التى لافت تفاعل كبير جدا على السوشيال ميديا :« تشبهينه حين تبتسمين، حين تضحك عيناكِ، وحين يفيض قلبكِ بالحنان. حصة أبوكِ أنت يا إيــمان، فيكِ أجمل صفات الأخت الكبرى، تحيطين إخوتكِ حولكِ بالحب، صديقة الحسين وحبيبة هاشم وتوأم روح سلمى».

وأختتمت الأميرة رانيا رسالتها عن الأميرة إيمان إبنتها قائلى :«ما زلت أذكر كيف كنتِ تسارعين وتمدين يدكِ الصغيرة وتطلبين "واحدة لحسين" كلما أعطيتكِ قطعة من الحلوى، وأحمد الله كل يوم بأن وهبني بنتاً لها حظ في الأخلاق، وحظ في الطيب والطلة، وحظ في محبة الناس».

وتحدثت عن فخرها بإبنتها قائلة فى نهاية رسالتها :« كم أنا فخورة بكِ، بتواضعكِ وحنانكِ، وصفاء روحك».

بينما قال الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، عقب حفل زفاف شقيقته الأميرة :«ممتن لكل ذكرياتنا معًا، واليوم سعيد بزواجك يا نوّارة العائلة..كل الأمنيات والدعوات، لكِ إيمان ولجميل، وزواج مبارك بإذن الله. بالرفاه والبنين يا حبيبتي ووفقكِ الله لما فيه الخير».