الإثنين 13 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

سيارة تدهس شابا أثناء عبور الطريق فى البساتين

جريدة الدستور

لقي شاب مصرعه دهسًا أسفل عجلات سيارة أثناء عبور الطريق في منطقة البساتين بالقاهرة، وجرى نقل الجثة لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الكشف الظاهري لبيان سبب الوفاة، ومعرفة هل توجد شبهة جنائية من عدمه، وصرحت بالدفن.

وكلفت النيابة العامة، المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت استدعاء أسرة المتوفى لسماع أقوالهم حول الواقعة، والتحفظ على كاميرات المراقبة في منطقة الواقعة، تمهيدًا لتفريغها.

تلقى مأمور قسم شرطة البساتين، بلاغًا بمصرع شاب دهسته سيارة بدائرة القسم، وبالانتقال تبين العثور على جثة "علي. ر" في العقد الخامس من العمر، وبالفحص تبين أنه يحمل كل متعلقاته الشخصية، وإصابته بنزيف وكسر في عظام الجمجمة.

وكشفت التحريات عن أن المجني عليه أثناء عبور الطريق دهسته سيارة ولفظ أنفاسه الأخيرة في مكان الحادث، وأكدت عدم وجود شبهة جنائية.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.

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