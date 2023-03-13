107 سفن.. قناة السويس تسجل أعلى معدل عبور يومى فى تاريخها

أعلن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن حركة الملاحة بالقناة سجلت، اليوم الإثنين، أرقامًا قياسية جديدة وغير مسبوقة على صعيد إحصائيات العبور اليومية، محققة أعلى معدل عبور يومي في تاريخ القناة، حيث تعبر 107 سفن من الاتجاهين دون انتظار، بإجمالي حمولات صافية قدرها 6.3 مليون طن.

ويبلغ عدد السفن العابرة القناة من اتجاه الشمال 56 سفينة بحمولات صافية قدرها 3.4 مليون طن، فيما تعبر 51 سفينة من اتجاه الجنوب بالمجرى الملاحي الجديد للقناة، بإجمالي حمولات صافية 2.9 مليون طن.

وأشار "ربيع"، إلى أن الطفرة الكبيرة التي تشهدها معدلات العبور اليومية بالقناة ما كان لها أن تتحقق لولا مشروع قناة السويس الجديدة الذي نجح في زيادة الطاقة العددية والاستيعابية للقناة ورفع جاهزية القناة لاستقبال الأجيال الحالية والمستقبلية من السفن العملاقة ذات الغواطس الكبيرة.

وشدد رئيس الهيئة على أن المعدلات غير المسبوقة التي تسجلها حركة الملاحة بالقناة تعكس بعد رؤية القيادة السياسية حول الجدوى الفنية والاقتصادية لمشروعات تطوير المجرى الملاحي على المديين القصير والمتوسط وما تحمله للأجيال القادمة من خير وفير.

ولفت إلى استكمال العمل وفق استراتيجية طموحة لتطوير المجرى الملاحي من خلال المضى قدمًا نحو تنفيذ مشروع تطوير القطاع الجنوبي للقناة، بما سيسمح بزيادة معدلات الأمان الملاحي في هذا القطاع الهام بنسبة 28%، وزيادة القدرة الاستيعابية للقناة بنحو 6 سفن إضافية.

وتصدرت حركة الملاحة اليوم، من اتجاه الشمال سفينة الحاويات العملاقة EVER GIFTED المصنفة كواحدة من أكبر سفن الحاويات في العالم بحمولة كلية 223 ألف طن، في رحلتها القادمة من اليونان والمتجهة إلى ماليزيا، فيما جاءت سفينة الحاويات COSCO SHIPPING UNIVERSE التي ترفع علم هونج كونج على رأس قافلة الجنوب بحمولة كلية قدرها 232 ألف طن في رحلتها القادمة من سنغافورة والمتجهة إلى اليونان.

وتسجل حركة الملاحة بالقناة، اليوم، عبور أنواع مختلفة من السفن العملاقة، حيث تعبر 25 سفينة حاويات و28 سفينة صب، بالإضافة إلى عبور 33 ناقلة، و6 سفن من حاملات السيارات، و15 سفينة من الأنواع المختلفة تتنوع ما بين سفن متعددة الأغراض وسفن بضائع عامة وغيرها.