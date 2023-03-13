الإثنين 13 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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«القاهرة الإخبارية»: الجيش الأوكراني يعلن صد محاولات القوات الروسية للسيطرة علي باخموت

الجيش الأوكراني
الجيش الأوكراني

صرح أولكسندر سيرسكي، قائد القوات البرية الأوكرانية، إن الوضع حول باخموت لا يزال صعبًا وتم صد جميع محاولات الاستيلاء على المدينة، جاء ذلك بحسب نبأ عاجل على قناة القاهرة الاخبارية.

فيما أعلن قائد القوات البرية الأوكرانية، أن القوات تتصدى لجميع المحاولات الروسية للسيطرة على باخموت.

وفي وقت سابق أعلن قائد القوات البرية الأوكرانية، أن الوضع في باخموت شديد التوتر، لافتا إلى أن قوات فاجنر تحاول إحكام تطويق المدينة.

يأتى ذلك عقب ساعات من تصريحات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حول الأوضاع فى باخموت، والذي حذر من أن الأوضاع حول خط المواجهة في باخموت تزداد صعوبة، مشيرا إلى أن أوكرانيا لا يمكنها الدفاع عن أجوائها إلا إذا تخلى شركاؤها عن تحفظهم بخصوص الطائرات.


 

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