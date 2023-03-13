الإثنين 13 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط مخصبات زراعية غير صالح للاستخدام فى كفر الزيات بالغربية

حملة تموين الغربية
حملة تموين الغربية

شنت مديرية التموين بالغربية، برئاسة المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية، حملة مكبرة للمرور على الأنشطة التي تدار ليلًا بقصد البعد عن أعين الرقابة، وذلك بغرض تشديد الرقابة على الأسواق والمحلات العامة، ومتابعة صلاحيات السلع بالأسواق، تنفيذًا لتوجيهات وتعليمات الدكتور علي المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، والدكتور مهندس أحمد عطا نائب المحافظ.

حملة تموين الغربية

وتشكلت الحملة من محمد الخولي مدير الرقابة التموينية بالمديرية، وناصر العفيفي من مفتشى إدارة الرقابة التموينية بالمديرية، وبالاشتراك مع المفتشين أحمد فاروق، ومحمد فوزي، وتامر الأشعل، من مفتشي ادارة الرقابه التجارية بالمديرية.

وحال مرور اللجنة بناحية دائرة مركز كفر الزيات، تم ضبط مخزن مواد زراعية ومِخصبات تابعة لمحل مبيدات زراعية ومخصبات، وحصلت الحملة بداخل المخزن على 226 عبوة مخصبات ومبيدات زراعية ومساعد نمو سعة العبوة ١ لتر  منتهية الصلاحية طبقًا لتاريخ الإنتاج والانتهاء المدون على كل عبوة، وعلى الفور تم  نقل تلك المضبوطات والتحفظ عليها بعيدًا عن مكان الضبط ضمانًا لعدم تبديدها وبيعها بالأسواق مرة أخرى، وتم تحرير محضر جنحة بالمخالفة والعرض على النيابة المختصة.

كما تمكنت حملة تموينية مكبرة برئاسة المهندس محمد أبو هاشم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية، من ضبط محل بقالة تمويني بمركز المحلة الكبرى، جمع سلعًا تموينية بمبلغ 14 ألفًا و50 جنيهًا، عبارة عن 1400 كيلو جرام سكر تمويني، كما تم ضبط محل بقالة تمويني بمركز المحلة الكبرى جمع سلعًا تموينية بمبلغ 12 ألف جنيه عبارة عن 1200 كيلوجرام سكر تمويني.

حملة تموين الغربية

كما تم ضبط محل ثالث جمّع 500 كيلو جرام سكر تمويني، بإجمالي مضبوطات 3 أطنان و100 كيلو جرام سكر تمويني، وتم التحفظ عليها قبل البيع في السوق والسوداء.

ضبط مخصبات زراعية غير صالح للاستخدام في كفر الزيات بالغربية إدارة الرقابة التموينية التموين والتجارة الداخلية الرقابة التجارية الرقابة على الأسواق الرقابة التموينية الدكتور مهندس أحمد عطا شنت مديرية التموين بالغربية

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