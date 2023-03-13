إصابة ممرضة سقط بها أسانسير مستشفى التأمين الصحى بالمنصورة

أصيبت ممرضة من العاملين بمستشفى التأمين الصحي بالمنصورة، بمحافظة الدقهلية، بكسور وسحجات بعدما سقط بها مصعد كهربائي داخل المستشفى، من الطابق الثالث مساء أمس الأحد وجرى نقلها لغرفة الطوارئ لتلقى العلاج اللازم.

وتلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة أول المنصورة من الأمن الإداري بمستشفى التأمين الصحي بمنطقة سندوب بسقوط اسانسير وبداخله ممرضة.

انتقل ضباط وحدة المباحث وقوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين سقوط اسانسير المستشفي من الطابق الثالث بالمستشفى أثناء استقلال أحدى الممرضات له.

وجرى نقل الممرضة المصابة الى غرفة الاستقبال بالمستشفى لتقديم الإسعافات الأولية لها، وتبين إصابتها بكسور وسحجات نتيجة السقوط.

وكشفت المعاينة الأولية للاسانسير وجود قطع فى سلك اللمصعد نتيجة لعدم إجراء صيانة مما ادي إلى سقوطه.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.