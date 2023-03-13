الإثنين 13 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الإثنين 13 مارس فى مصر

الفراخ
الفراخ

مازال البحث مستمرا عن أسعار الدواجن، إذ تعتبر السلعة الأهم لدى المواطن المصري، ومع قرب شهر رمضان المبارك يسعى الكثير إلى تجهيزات شهر رمضان المبارك وتشهد القوة الشرائية للدواجن طفرة كبيرة.

أسعار بورصة الدواجن الرئيسية اليوم الإثنين 

وشهدت أسعار الدواجن استقرارا ملحوظا خلال الأيام الماضية، ونقدم في السطور التالية أسعارالدواجن خلال التعاملات الصباحية اليوم الإثنين 13 مارس  في بورصة الدواجن وفي الأسواق الشعبية والتي جاءت كالتالي:

أسعار الفراخ البلدي والبيضاء والحمراء اليوم في الأسواق

 استقرت أسعارالدواجن البيضاء في بورصة الدواجن اليوم  ما بين 70.00 جنيها و71.00 جنيها وتصل إلى المستهلك  بـ 80 جنيها للكيلو، وقد تختلف الأسعار من منطقة إلى أخرى.

وشهدت أسعار الفراخ الساسو استقرارا اليوم، حيث سجلت أسعارها ما بين 110.00 جنيهات و115.00 جنيها في بورصة الدواجن، وقد تصل إلى المستهلك  بسعر 122 جنيها.

بينما سجلت أسعار الفراخ البلدي في بورصة الدواجن اليوم أسعارها  ما بين 98.00 جنيها و99.00 جنيها، وتباع في الأسوق بـ 115 جنيها للكيلو.

بينما سجلت أسعار أمهات أبيض ما بين 64.00 جنيها و65.00 جنيها في بورصة الدواجن، وتباع في الأسوق بـ 70 جنيها للكيلو.

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أسعار الفراخ البيضاء والبيض والبانيه اليوم فى التعاملات المسائية

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سعر الكتكوت الأبيض اليوم

 أستقرت أسعار الكتكوت الأبيض عمر يوم ما بين 21.00 جنيها و22.00 جنيها.

 وبلغ سعر كتكوت ساسو عمر يوم ما بين 15.00 جنيها و16.00 جنيها.

 بينما سجل سعر كتكوت بلدي حر عمر يوم سجل ما بين 07.50 جنيه و08.00 جنيهات.

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أسعار الفراخ البيضاء والبيض والكتكوت اليوم الأحد 12 مارس

أسعار البيض الأبيض والأحمر والبلدي قبل شهر رمضان 

سجل سعر كرتونة البيض أحمر كرتونة من 97 جنيهًا إلى 98 جنيهًا.

سجل سعر كرتونة البيض أبيض كرتونة من 95 جنيهًا إلى 96 جنيهًا.

سجل سعر كرتونة البيض بلدي كرتونة من 102 جنيه إلى 103 جنيهات.

أسعار البانيه والكبد في الأسواق الشعبية 

 سجل كيلو أوراك الفراخ اليوم 88 جنيهًا للكيلو.

سعر أجنحة الفراخ يرتفع ليسجل من 60 إلى 70 جنيهًا للكيلو بحسب المنطقة.

 أسعار البانيه سجلت بين 175- 200 جنيه للكيلو.

 سعر كيلو الكبد والقوانص سجل 85 جنيهًا.

أسعار البط اليوم في بورصة الدواجن اليوم محمد عادل

سجل سعر كيلو البط المولر اليوم 28 جنيها.

سجل سعر كيلو البط المسكوفى اليوم 27 جنيها.

سجل سعر كيلو البط البيور اليوم 21 جنيها.

أسعار البانيه والكبد أسعار البط اليوم الأثنين أسعار الفراخ البلدي والبيضاء سعر الكتكوت الأبيض اليوم بورصة الدواجن اليوم محمد عادل أسعار بورصة الدواجن الرئيسية

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وائل لطفي

مسلسل «بالطو» مثلًا

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