أسعار الفراخ البيضاء والبيض والبانيه اليوم فى التعاملات المسائية

شهدت أسعار الدواجن استقرارًا في أسعارها خلال التعاملات الصباحية، واستمر الاستقرار حتى التعاملات المسائية، والدواجن من البروتينات الأساسية التي لا غنى عنها في أي بيت، ومع قدوم شهر رمضان يزيد استهلاكها أكثر من 30%، ومع دخول الدواجن البرازيلي المجمدة للأسواق سوف تسد الفجوة في زيادة الاستهلاك.

وفي السطور التالية تقدم "الدستور" إلى متابعيها أسعار الدواجن خلال التعاملات المسائية في بورصة الدواجن وفي الأسواق الشعبية.

أسعار الفراخ البلدي والبيضاء والحمراء اليوم في الأسواق

الفراخ البيضاء ما بين 70.00 جنيه و71.00 جنيه تباع في الأسواق بـ80 جنيهًا للكيلو.

الفراخ الساسو ما بين 110.00 جنيه و115.00 جنيه وتصل إلى المستهلك بسعر 122 جنيهًا.

الفراخ البلدي ما بين 98.00 جنيه و99.00 جنيه، تباع في الأسواق بـ 115 جنيهًا للكيلو.

أمهات أبيض ما بين 64.00 جنيه و65.00 جنيه تابع في الأسوق بـ70 جنيهًا للكيلو.

- أسعار الكتاكيت اليوم الأحد

سجل سعر كتكوت أبيض عمر يوم ما بين 21.00 جنيه و22.00 جنيه.

وبلغ سعر كتكوت ساسو عمر يوم ما بين 15.00 جنيه و16.00 جنيه.

وسجل سعر كتكوت بلدي حر عمر يوم سجل ما بين 7.50 جنيه و8.00 جنيه.

- أسعار البيض الأبيض والأحمر والبلدي

سجل سعر كرتونة البيض أحمر كرتونة من 97 جنيهًا إلى 98 جنيهًا.

سجل سعر كرتونة البيض أبيض كرتونة من 95 جنيهًا إلى 96 جنيهًا.

سجل سعر كرتونة البيض بلدي كرتونة من 102 جنيه إلى 103 جنيهات.

- أسعار البانيه والكبد

سجل كيلو أوراك الفراخ اليوم 88 جنيهًا للكيلو.

سعر أجنحة الفراخ يرتفع ليسجل من 60 إلى 70 جنيهًا للكيلو بحسب المنطقة.

أسعار البانيه سجلت بين 175- 200 جنيه للكيلو.

سعر كيلو الكبد والقوانص سجل 85 جنيهًا.

أسعار البط اليوم الأحد 12 مارس في بورصة الدواجن

سجل سعر كيلو البط المولر اليوم 28 جنيهًا.

سجل سعر كيلو البط المسكوفي اليوم 27 جنيهًا.

سجل سعر كيلو البط البيور اليوم 21 جنيهًا.