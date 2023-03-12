الذرة بـ17200 جنيه والنخالة بـ9800.. أسعار الأعلاف في الأسواق

شهدت أسعار الأعلاف اليوم الأحد استقرارا في الأسواق وارتفاعا في بعض الأنواع حيث سجل سعر طن الذرة أرجنتيني 17200 جنيه، بينما سجل سعر طن الذرة برازيلي 17200 جنيه، بينما سجل سعر طن الذرة أوكراني 16600 جنيه، كما سعر أردب الذرة الرفيعة محلى 1770 جنيه، فيما سجل سعر أردب الذرة الشامية 2000 جنيه.

- أسعار الأعلاف اليوم

وبلغ سعر طن كورن فلاك أرجنتيني 18200 جنيه، بينما سجل سعر بذرة الصويا SB مستورد 34300 جنيه، وبلغ سعر طن كسب صويا محلى 44% 27000 جنيه، في حين بلغ سعر طن كسب صويا 46% محلى 27700 جنيه، كما بلغ سعر طن صويا فول فات مستورد 33900 جنيه ، بينما بلغ سعر طن صويا فول فات محلى 29000 جنيه، كما سجل سعر طن صويا هاي فات 43% مستورد 27600 جنيه، بينما بلغ صويا هاي فات 43% محلي 21800 جنيه .

وسجل سعر طن كسب عباد +36% 24000 جنيه، بينما سجل سعر طن جيلوتين مستورد 44000 جنيه ، فيما سجل سعر طن جيلوتين محلى 43700 جنيه، كما سجل سعر طن ردة بران محلى 9600 جنيه والنخالة الخشنة 9900 جنيه ، بينما سجل سعر طن النخالة الخشنة 9800 جنيه ( الشيكارة زنة 40 كيلو موحد )، وسجل سعر حمل تبن 530 جنيه، في حين سجل سعر قيراط البرسيم 800 جنيه

- أسعار أعلاف الدواجن

وسجل طن أعلاف بادي 23600 جنيه، كما سجل طن العلف نامي 23500 جنيه للطن ، في حين سجل طن العلف ناهي 22400 جنيه للطن، كما سجل طن العلف بادي نامي بـ 22900 جنيه للطن ، وسجل طن العلف بياض بـ 21300 جنيه، كما سجل طن العلف بياض 17% بـ 21200 جنيه، وسجل سعر طن بياض 16% بـ 20200 جنيه للطن ، وسجل سعر طن علف بياض 14% بـ 20000 جنيه.