أسعار الأعلاف اليوم الأحد 12 مارس في بورصة الكناني

أصبحت أزمة الأعلاف حديث الشارع المصري خاصة أنها تسببت في ارتفاع ملحوظ في أسعار الدواجن، وقد شهدت الأسعار مطلع الأسبوع الماضي تراجعا ملحوظا، ولكن مع نهاية الأسبوع بدأت الأسعار في الارتفاع، حيث شهدت الأسعار اليوم الأحد 12 مارس أرتفاع في بورصة الكناني في بداية التعاملات.

أسعار الذرة الصفراء في بورصة الكناني اليوم

أرتفعت أسعار الذرة الصفراء البرازيلى المستوردة اليوم لـ 18300جنيه، مقابل أسعار نهاية الأسبوع الماضي 16500 جنيه للطن.

ارتفعت أسعار طن الذرة الصفراء أرجنتيني المستوردة اليوم لـ 18300جنيها للطن مقابل أسعار نهاية الأسبوع الماضي 16500جنيه للطن.

ارتفعت أسعار طن الذرة الصفراء الروماني المستوردة اليوم لـ 17500جنيه للطن، مقابل أسعار نهاية الأسبوع الماضي 16800 جنيه للطن.

ارتفعت أسعار طن الذرة الصفراء الأوكراني المستوردة اليوم لـ17500جنيه للطن، مقابل أسعار نهاية الأسبوع الماضي 16800 جنيه للطن.

كما ارتفعت أسعار طن الذرة الصفراء صربي المستوردة اليوم لـ 17500جنيه للطن، مقابل أسعار نهاية الأسبوع الماضي 16800 جنيه للطن.

وارتفعت أسعار طن الذرة الصفراء بلغاري المستوردة اليوم لـ 17500جنيه للطن، مقابل أسعار نهاية الأسبوع الماضي 16800 جنيه للطن.

أسعار فول الصويا اليوم في بورصة الكناني

شهدت أسعار الصويا استقرارا ملحوظا خلال التعاملات الصباحية في بورصة الكناني والتي جاءت كالتالي:

ارتفعت أسعار كسب صويا محلى 44% اليوم، 31000 جنيه، مقابل أسعار نهاية الأسبوع الماضي 30000 جنيها.

سجلت أسعار صويا 46% محلي اليوم، عند نفس أسعار أمس 31000 جنيه.

سجلت أسعار صويا 46% مستورد اليوم، عند نفس أسعار أمس 31000 جنيه.

واستقرت أسعار بذرة فول الصويا لتسجل 28000.

واستقرت أسعار كسب عباد +36% عند نفس أسعار أمس لتسجل 18000 جنيه للطن.

واستقر سعر جلوتين مستورد 60% عند نفس أسعار أمس ليسجل 44000 جنيه للطن.

واستقر سعر قشر فول الصويا اليوم عند نفس أسعار أمس ليسجل 8250 جنيهًا للطن.

أرتفعت أسعار الردة نخلة اليوم لتسجل 1000جنيه للطن.

أسعار البادي اليوم الأحد مارس في بورصة الكناني

سجل سعر بادي بروتين 24% سجل 24290 جنيها، بينما سجل أسعار بروتين 23% سجل 23450 جنيها، بينما سجل سعر أعلاف نامي 21 %سجل 23450 جنيها، وناهي 19 % سجل 23350جنيها وعلف بادي نامي بروتين 21% سجل 22700جنيه.