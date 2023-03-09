الخميس 09 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

الزينى: سنطرح 80 ألف طن دواجن مع دخول شهر رمضان شرط توفير الأعلاف

الدكتور ثروت الزيني
الدكتور ثروت الزيني

قال الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، إن سعر البيض البودرة أرخص من بيض المائدة، كما أنه يحفظ لمدد طويلة ويخزن ومرتبط بصناعات معينة، نافيًا إمكانية استخدام المواطن له عوضًا عن البيض الطازج.

وأعرب نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج على مسؤوليتي المذاع عبر فضائية صدى البلد، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، عن أمنياته في زيادة الإفراجات عن الأعلاف بالموانئ؛ لأن سعر الذرة الصفراء بلغ 17 ألفًا و50 جنيها، معقبًا: "نحقق اكتفاءا ذاتيًا من البيض منذ عام 80، ولا نرغب في خروج المربي من العملية الإنتاجية"

ووصف الزيني، أسعار الذرة والصويا بـ"الفلكية"؛ بسبب انخفاض كميات الأعلاف المفرج عنها مقارنة باحتياجات السوق، مطالباً بمزيد من الإفراجات عن الأعلاف؛ نظرًا لوجود نقص حاد في الذرة الصفراء.

 

وأشار إلى أن هناك حوالي 3.5 مليون شخص يعملون في منظومة صناعة الدواجن، مطالبًا بضخ الأعلاف بشكل عاجل في الأسواق، الأيام المقبلة؛ عبر مزيد من الإفراجات الجمركية، موضحًا أن سعر طبق البيض وصل إلى 92 جنيهًا بالأسواق، و70 جنيهًا لكيلو الدجاج؛ مشددًا على ضرورة استدامة الإفراجات.

 

وأشار ثروت الزيني، إلى أنه سيكون هناك دورات جديدة للدواجن ستطرح حوالي 80 ألف طن مع دخول شهر رمضان؛ شرط توفير الأعلاف، مؤكدًا أن الأسواق تحتاج إلى 6 دورات دواجن كل عام؛ حيث أن الشهر الكريم يشهد استهلاك زيادة في الدواجن بنسبة 45%.

رئيس التحرير

وائل لطفي

عيوب المصريين «2»

الأكثر قراءة

مسلسلات رمضان 2023.. محمد رمضان يكشف مفاجآت عن شخصية جعفر العمدة (فيديو)

مستشار الدفاع الأوكرانى: الأزمة الروسية الأوكرانية هى الأكبر بعد الحرب العالمية الثانية

تصميمات لأوكرانيين ناشئين في أسبوع الموضة بباريس (صور)

الزينى: سنطرح 80 ألف طن دواجن مع دخول شهر رمضان شرط توفير الأعلاف

قبل موقعة بريتوريا.. صدفة غريبة تهدد الأهلى بتكرار خماسية صن داونز

أسعار الحج السياحي 2023 والبرنامج الاقتصادي والبري ومواعيد التقديم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

فرانس 24.. لسان الإرهابيين!

محمد العسيري

اسمه مهرجان التمور

د. ثناء هاشم

كارت اصفر لأساتذة أكاديمية الفنون

د هند جاد

يوم المرأة العالمى: 100 عام من الكفاح حتى النجاح

محمد المنايلى

مصر الإنسان.. وتحدى السرطان

ماجد حبته

سانت كاترين.. والتجلى الأعظم

بسنت حسن

«مثلث التعاسة» الجزء الثانى «اليخت»

جلال حمام

هل تصبح السينما الخليجية.. قوة ناعمة عالمية؟

صور

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

«نساء مصر بالدنيا كلها».. فعالية تكريم انتصار السيسى لعدد من السيدات الملهمات (صور)

السيدة انتصار السيسى تلتقى سيدات مصر الملهمات

محطة تل أبيب

المزيد

وزير إسرائيلى يعتذر عن تصريحاته حول «محو حوارة»: يجب على محاسبة نفسى

اللجنة الوزارية العربية بشأن فلسطين تدين استمرار التصعيد الإسرائيلي في القدس

شكرى: مصر لن تدخر جهدًا فى دعم صمود الشعب الفلسطينى أمام الممارسات الإسرائيلية