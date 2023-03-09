الزينى: سنطرح 80 ألف طن دواجن مع دخول شهر رمضان شرط توفير الأعلاف

قال الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، إن سعر البيض البودرة أرخص من بيض المائدة، كما أنه يحفظ لمدد طويلة ويخزن ومرتبط بصناعات معينة، نافيًا إمكانية استخدام المواطن له عوضًا عن البيض الطازج.



وأعرب نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج على مسؤوليتي المذاع عبر فضائية صدى البلد، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، عن أمنياته في زيادة الإفراجات عن الأعلاف بالموانئ؛ لأن سعر الذرة الصفراء بلغ 17 ألفًا و50 جنيها، معقبًا: "نحقق اكتفاءا ذاتيًا من البيض منذ عام 80، ولا نرغب في خروج المربي من العملية الإنتاجية"



ووصف الزيني، أسعار الذرة والصويا بـ"الفلكية"؛ بسبب انخفاض كميات الأعلاف المفرج عنها مقارنة باحتياجات السوق، مطالباً بمزيد من الإفراجات عن الأعلاف؛ نظرًا لوجود نقص حاد في الذرة الصفراء.

وأشار إلى أن هناك حوالي 3.5 مليون شخص يعملون في منظومة صناعة الدواجن، مطالبًا بضخ الأعلاف بشكل عاجل في الأسواق، الأيام المقبلة؛ عبر مزيد من الإفراجات الجمركية، موضحًا أن سعر طبق البيض وصل إلى 92 جنيهًا بالأسواق، و70 جنيهًا لكيلو الدجاج؛ مشددًا على ضرورة استدامة الإفراجات.

وأشار ثروت الزيني، إلى أنه سيكون هناك دورات جديدة للدواجن ستطرح حوالي 80 ألف طن مع دخول شهر رمضان؛ شرط توفير الأعلاف، مؤكدًا أن الأسواق تحتاج إلى 6 دورات دواجن كل عام؛ حيث أن الشهر الكريم يشهد استهلاك زيادة في الدواجن بنسبة 45%.