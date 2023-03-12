الأحد 12 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«اللي جاي خير».. 2.5 مليار جنيه صادرات الملابس في 2022 (فيديو)

الصادرات
الصادرات

حققت صادرات مصر من الملابس الجاهزة نحو 2.5 مليار دولار لأول مرة في التاريخ، ويستهدف المجلس التصديري زيادة خلال عام 2023 تصل إلى 30% بصادرات القطاع.

وسجلت نسبة ارتفاع صادرات القطاع خلال 2022 بنسبة 22% لتسجل الصادرات 2.516 مليار دولار لأول مرة في تاريخ صادرات القطاع مقابل 2.063 مليار دولار في عام 2021.

وترصد “الدستور” أبرز الدول المستوردة من مصر ملابس خلال العام الماضي بالأرقام.

الولايات المتحدة الأمريكية تصدرت الدول المستوردة ملابس من مصر بما قيمته 1.317 مليار دولار خلال 2022 مقابل 1.181 مليار دولار في  2021 بنسبة ارتفاع 11%.

كما حققت الصادرات لأوروبا ارتفاعا بنسبة 31% لتسجل 504 مليون دولار مقابل 386 مليون دولار .

كما ارتفعت الصادرات إلي تركيا بنسبة 113% خلال 2022 لتسجل 162 مليون دولار مقابل 76 مليون دولار في 2021.

ويستهدف المجلس التصديري الوصول بالصادرات إلى 2.5 مليار دولار وكذلك وضع المجلس خطة زيادة سنوية تستهدف تحقيق نمو بنسبة 20 إلي 30%  لعام 2023 مع التأكيد على أهمية خلق مناخ مناسب وتوفير التمويل الملائم للصناعة.

ويطالب المصدرون في هذا القطاع ضرورة توسع الحكومة في مبادرات دعم الصناعة وتعميق التصنيع المحلي لتحقيق توسع في الأسواق التصديرية.

الفيديو 

https://fb.watch/jdPBZV7dWQ/

 

 

17 مليار دولار ارتفاع صادرات التصدير التصنيع المحلي الجاهزة

رئيس التحرير

وائل لطفي

مسلسل «بالطو» مثلًا

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